El Palafrugell coneix avui el seu rival a la Copa

El Club Hoquei Palafrugell serà el representant gironí de la Copa de la Princesa que es disputarà aquest cap de setmana a Sant Cugat. A banda del club amfitrió i dels empordanesos, també hi participaran l'Arenys de Munt i el CP Asturhockey. El sorteig de les semifinals es realitzarà avui a partir de les set de la tarda. Xavier Garcia, tècnic del Palafrugell, no té cap preferència per aquest primer partit i assegura que «tots estem molt igualats en joc i en resultats. Jugar aquesta competició és un premi per al club i el nostre objectiu és guanyar-la, però serà molt complicat».