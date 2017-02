«Que la Copa no marxi»

Dimecres al vespre, després de la victòria contra l´AGÜ Spor turc a l´Eurocup, Ify Ibekwe assegurava que l´acumulació de partits no serà un problema. A la Copa no hi haurà cansament que valgui. «La il·lusió de jugar una Copa aquí a Girona és més gran que el cansament. El cap serà més important que les cames», deia l´alera nord-americana que, dimecres, com la resta de l´equip, va fer un partit enlluernador davant un rival de primer nivell per deixar clar que l´Spar Citylift Girona arriba en un moment molt dolç a la primera gran cita de la temporada: la Copa. A diferència de la Lliga, campió fa dos anys i subcampió el passat, el club no ha guanyat mai la Copa i, de fet, no ha arribat mai a cap final en quatre participacions. Les decepcions de la temporada passada, en què va perdre clarament a Sant Sebastià contra l´Avenida en semifinals; i ara fa dues temporades, davant el Conquero a Torrejón, en final dramàtic amb tirs fallats per Noe Jordana i Brittany Chambers, són una espina clavada. I aquesta s´ha de treure a Girona.

«Que no marxi» diu l´eslògan amb què el club ha promocionat la Copa en les darreres setmanes. I és que des que la Federació Espanyola es va decantar per Girona com a seu de la competició, la perspectiva de guanyar el títol a Fontajau s´ha anat convertint en una il·lusió cada cop més llaminera. «Ara mateix aquest partit és ciència-ficció», respon l´entrenador de l´Uni, Èric Surís, quan es parla de la hipotètica final entre Spar Citylift Girona i Perfumerías Avenida. La Copa sempre és una competició imprevisible, en qualsevol esport; i, en el cas del bàsquet femení, poca gent apostava per una victòria del Conquero l´any passat a Sant Sebastià. Només les ara jugadores de l´Uni Rosó Buch, Haley Peters i la resta de les seves companyes el curs passat a Huelva. Així, encara que es parli molt d´una final entre gironines i castellanes, Araski, Ferrol, Gernika i Al-Qázeres tenen moltes coses a dir. Avui, l´Uni coneixerà el seu rival en semifinals, que sèra el guanyador del partit entre Araski i Ferrol (18.45). Dos equips sense pressió, que estan fent una molt bona temporada, però amb el handicap de la lesió d´Anna Suárez en les gallegues. Si finalment Ferrol no pot comptar amb la seva base, Araski tindrà una mica més a prop ser el rival de l´Uni demà, dissabte, en la primera semifinal.

Per l´altre costat del quardre, el Perfumerías Avenida de Miguel Ángel Ortega espera el rival que surti del partit entre Gernika i Al-Qázeres d´aquest vespre (21.00). Les basques van terceres a la Lliga i amb jugadores com Asurmendi, Pina i Carter volen ser el Conquero de l´any passat i emportar-se el títol contra pronòstic. Per començar a somiar-hi, però, hauran de derrotar primer avui les extremenyes que amb Forster, Rosanio o Alston les han guanyat en els dos partits de Lliga. I allà, esperant rival, el Perfumerías Avenida de Miguel Ángel Ortega, que arriba a Girona després d´assegurar-se el bitllet per als quarts de final de l´Eurolliga i amb el dubte de la participació d´Erika de Souza, oficialment amb problemes estomacals. Amb la brasilera, o sense, Ortega voldrà tornar a assaltar Fontajau i endur-se la Copa.