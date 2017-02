Vies Verdes Girona

1.500 € per a l´#EquipViesVerdes 2017 - Trailwalker Girona

Torna el concurs més esperat de l´any a ViesVerdesGi: 1.500 € en joc per a l´ #EquipViesVerdes per a la Trailwalker Girona 2017, amb una foto a Instagram!

Per segon any consecutiu, el Consorci de les Vies Verdes de Girona organitza un concurs per trobar l´Equip Vies Verdes a la cursa solidària Trailwalker Girona, que tindrà lloc el primer cap de setmana d´abril.

Els equips inscrits a la cursa solidària #Trailwalker a Girona, o aquells que desitgin participar-hi, poden optar al concurs #EquipViesVerdes i guanyar els 1.500 euros de recaptació necessaris per al seu equip.

Només cal publicar a Instagram una fotografia de l´equip entrenant a les vies verdes de Girona, o participant en una de les edicions anteriors, amb l´etiqueta #EquipViesVerdes, ser seguidor del compte @viesverdesgi i aconseguir el màxim de repercussió. Les 3 fotografies que aconsegueixin més "m´agrada" entraran en un sorteig per escollir l´equip guanyador.

Els equips mantindran el seu nom original, i el Consorci facilitarà el logotip de Vies Verdes per fer-lo visible a l´equipació de l´equip guanyador. Es realitzarà un seguiment especial dels equips ViesVerdes durant el temps que falti per la cursa i en el transcurs d´aquesta.

Per al detall del concurs, vegeu les bases de participació adjuntes.

Podeu participar tant si esteu inscrits com si encara no, des d´avui i fins al dimecres 8 de març.