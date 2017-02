El Citylift GEiEG Uni Girona jugarà la semifinal de la Minicopa contra l'Easo

El Citylift GEiEG Uni Girona ha tancat aquest matí a Sarrià la fase de grups de la Minicopa infantil amb una nova victòria per 61-10 sobre el Gernika. D'aquesta manera les gironines han acabat primeres i han aconseguit el bitllet per a les semifinals, on el seu rival serà l'Easo de Sant Sebastià. El partit es juga aquesta tarda a les 16.00 a Sarrià. Abans a les 14.30 s'haurà disputat el duel entre el Gran Canària i el Mann Filter Stadium Casablanca. Els dos guanyadors es trobaran demà a les 12.30 a Fontajau per posar en joc el primer títol de la Minicopa.