La difícil pista del Veszprem posa a prova el lideratge del Barça a Europa

El Barça Lassa, líder del grup A a la Lliga de Campions, visita aquesta tarda (17:30, Esport3) la complicada pista del Telekom Veszprem, en un duel on la victòria blaugrana és vital per mantenir-se al capdamunt de la classificació. Xavi Pascual, qui recorda que «ens enfrontarem al subcampió d'Europa a casa seva, on només ha perdut una vegada i en l'últim segon», tindrà a la seva disposició onze jugadors que venen de disputar el Mundial. Una derrota del Barça, combinada amb una suposada victòria del París Saint-Germain, donaria el lideratge per diferència de gols a l'equip francès.