Ferida greu una ciclista britànica en un accident a Sant Martí de Llèmena

La ciclista professional britànica Molly Weaver, de l'equip Sunweb, va patir dijous a la tarda un greu accident mentre s'entrenava per carreteres gironines, en concret, per la carretera Gi-531 a l'altura de Sant Martí de Llèmena. L'esportista va haver de ser traslladada a l'hospital Josep Trueta en un helicòpter medicalitzat després de patir una commoció cerebral, la fractura de l'estèrnum i de la clavícula dreta, i d'una vèrtebra. L'accident el va comunicar el seu propi equip. Hans Timmermans, el director del Team Sunweb, deia que les circumstàncies del sinistre no estan clares perquè la corredora no recorda què va passar. En tot cas va revelar que Weaver va destacar que «ha patit un mal accident» que possiblement afectarà tota la seva temporada i no la tindrà recuperada fins al maig.