El Gernika d'Asurmendi, Carter i Pina buscarà la sorpresa davant l'Avenida

Un triple de la base María Asurmendi a menys de tres minuts per finalitzar el partit (60-52) va acabar amb la resistència de l´Al-Qázeres confirmant que el Gernika serà el rival del Perfumerías Avenida en la segona semifinal de la Copa d´aquesta nit a Fontajau (21.15). El 66-54 s´explica en bona part per l´ofici d´Asurmendi, campiona de Copa l´any passat amb el Conquero i de lliga amb l´Avenida, que va saber conduir bé les basques a gestionar els petits avantatges que van acabar tenint davant el combatiu equip extremeny.

Asurmendi, Pina, també campiona de Copa l´any passat amb el Conquero, i el joc interior d´Amisha Carter i Chanel Mokango seran clau perquè avui el Gernika intenti sorprendre el Perfumerías Avenida. Miguel Ángel Ortega va seguir amb atenció el partit ahir a Fontajau per conèixer el rival en unes semifinals en què el seu equip arriba amb el dubte de la pivot brasilera Erika de Souza que arrossega uns problemes estomacals des de fa setmanes.

Ortega va poder comprovar ahir com l´arribada de Mokango fa unes setmanes al Gernika ha donat força física en un joc interior en el que Amisha Carter continua sent, li entrin o no els tirs, la gran referència. La nord-americana va fer 4 de 17 en tirs de dos, però el Gernika no deixa de buscar-la. El domini en el rebot, al final 12 més, va servir al Gernika per anar per davant en moltes fases del partit encara que Alston donava la rèplica per l´equip de Càceres i el partit es va mantenir apretat fins gairebé al final: 53-52 després d´un bàsquet de la corpulent Dubravak Dacic a cinc minuts del final. Era el moment clau del partit i allà va aparèixer Asurmendi. L´experiència és un grau i la base navarresa sap anotar, buscar la companya lliure o aconseguir anar a sumar des de la línia de tirs lliures. Ahir 11 d´11. Alguns per acabar tancant la victòria al final.