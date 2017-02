Guanyar el Nava i sortir del descens, l'únic objectiu que contempla el Bordils

Si el Bordils vol ser de Plata la temporada vinent, ja sap que no li queda més remei que guanyar com més partits millor. Començant, sobretot, per aquest vespre (20:00). Els gironins, tercers per la cua amb 13 punts, reben un rival directe per la permanència com és el Viveros Herol Nava asturià. I si es vol sortir del pou, la victòria és un ingredient imprescindible. Primer, perquè això serviria per superar el Nava a la classificació (empatarien a 15 punts, però el gol average seria del Bordils, que ja va guanyar a la primera volta 24-26), el que significaria abandonar el descens. Pau Campos tindrà tota la plantilla a la seva disposició i confia que el Blanc-i-Verd presenti el millor ambient de tota la temporada, fet que significaria un punt més a favor per intentar batre els d'Òscar Perales.

«Fa temps que estem parlant de finals, però aquest partit s'ha de guanyar sí, sí o sí. Sabem que és una final, un partit clau, perquè sortir del descens pot significar molt a nivell psicològic», diu Campos, tot confessant que veure's avall a la taula posa un xic «nerviós» a la plantilla. «La classificació és virtual, però ningú vol veure's allà a baix. És normal. Sobretot nosaltres, que tenim un equip molt jove», explica. Per això, durant la setmana s'ha treballat bastant l'aspecte mental; a més, fer un vídeo promocional tot parodiant la famosa sèrie Narcos per animar la gent a venir al pavelló també hi ha donat un cop de mà. «Hem volgut recordar tothom que no és un partit més. També ens ha servit per espolsar-nos els nervis i gaudir una mica».

Campos avisa que el Nava, tot i estar també prop del descens, és un bon bloc que ve de guanyar al Palma del Río, segon classificat. «És un equip fet per no patir tant, que té una primera línia de moltes garanties». En destaca el capità Carlos Villagrán i també un «gran llençador» com és Alexandre Tello, que ve de fer 10 gols en l'últim partit.

El d'avui és el primer duel clau d'un calendari que ha de servir perquè el Bordils confirmi o no les seves opcions de permanència. Al partit del Nava el seguiran els de l'Amenabar, Cisne i Gijón, tots ells a la part mitja-baixa de la classificació.