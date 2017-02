La il·lusió de l´Araski es creua en el camí de l´Uni cap a la final

«A l'estiu gairebé ens donaven el condol quan dèiem que acceptàvem el repte de jugar a Lliga Femenina 1 i ara estem aquí en una semifinal de la Copa. La pressió és per a Girona nosaltres hi posarem la il·lusió i el cor». L'entrenadora de l'Araski, Madelen Urieta, resumia ahir bé el gran perill de l'Spar Citylift Girona en la semifinal de Copa d'aquesta tarda a Fontajau (19.00): juga contra un rival que no hi té absolutament res a perdre. I, a sobre, tot i el discurs extremadament humil de la seva entrenadora, l'Araski és un molt bon equip, que va quart a la lliga, que ha fet una primera volta de pel·lícula pels recursos amb què compta i que, després de deixar marxar la seva millor jugadora (Vanessa Gidden), s'ha reformulat per seguir sent molt competitiu. Fins al punt que ahir, perdent de 7 punts a poc més de tres minuts (53-60), va saber capgirar el partit per eliminar un Uni Ferrol que va fregar la gesta d'arribar a semifinals sense la seva base i jugadora de referència Ana Suárez.

«Tant l'Araski com el Ferrol eren dos possibles rivals amb característiques perilloses, però és cert que, sense Suárez, Ferrol potser hauria arribat més minvat a la semifinal i l'Araski té l'equip més complet i amb més peces per posar-nos en problemes», explicava ahir al vespre el tècnic Èric Surís sobre un rival del que valora molt com s'ha sabut adaptar amb el canvi de Gidden per Gisela Vega. «Ara es reparteixen molt més els tirs en atac amb jugadores com Silva, Tudanca i Liñera, a més de Roundtree, que és la seva jugadora més determinant».

La feina prop de cistella de Gisela Vega, que ja no és la jugadora dominant que va passar per l'Uni fa uns anys, però que manté la mateixa predisposició a l'esforç, i la capacitat en l'1x1 de la base veneçolana Silva, de l'experimentada Marta Tudanca, i de l'esmentada Roundtree, són les armes d'un Araski que, SparCitylift Girona a banda, és l'equip que compta amb més seguidors a Fontajau. «Estem aquí i hi posarem tot el cor per intentar tornar a guanyar», resumia molt bé Vega.

Ara fa un parell de setmanes, l'Uni Girona va guanyar clarament a Mendizorrotza contra l'Araski (57-80). «Vam aguantar-los 32 minuts fins que van dir prou», recorda Urieta. Però, avui aquell precedent valdrà per a poca cosa. I és que com recordava bé el tècnic de Ferrol, Lino López, pocs minuts després de perdre contra l'Araski, «Salamanca i Girona són els millors equips, però en una Copa pot passar de tot. És clar que l'Araski tindrà opcions».