Jon Ander haurà d'esperar una setmana més per poder debutar amb el Llagostera

Jon Ander Felipe encara no podrà debutar demà al Municipal Palamós-Costa Brava contra l'Alcoià (12:00). El nou porter del Llagostera és a la recta final de la recuperació d'una lesió que va patir a finals de desembre i de la qual la setmana que ve s'espera que ja estigui plenament recuperat. Jon Ander va ser presentat ahir formalment com a nou jugador blaugrana a les oficines del club a Llagostera. «Quan va sorgir la possibilitat del Llagostera, vaig pressionar per poder venir», explicava el jugador cedit per l'Eibar. I és que la seva contractació no va ser fàcil perquè malgrat que no tingués minuts a la UD Logronyès, l'Eibar no veia clar cancel·lar la cessió i enviar-lo a Llagostera. A més a més, el problema de la lesió també va dificultar la seva sortida de Logronyo. «Allà no es van complir moltes de les condicions que m'havien dit. No estava content i la meva intenció era sortir però em vaig fer mal a l'espatlla l'últim dia de desembre. Veient que em recuperava i l'opció del Llagostera vaig pressionar per venir. L'Eibar no em deixava al principi però vam arribar a un acord», explicava el jugador de Getxo. Per a Jon Ander, el Llagostera «té una classificació que no es mereix» i confia «escalar llocs» ben aviat.

Jon Ander confia trobar al Llagostera els minuts que se li han negat aquesta temporada a la UD Logronyès i la passada al filial de l'Athletic, amb qui va disputar 10 partits a Segona A. La competència amb l'indiscutible Moragón –Ratti no té fitxa– no l'espanta. «A tots els equips hi ha un porter titular i un de suplent. Cal entrenar i guanyar-te la titularitat treballant. Llavors el míster decideix», deia. Sobre la lesió que arrossega a l'esptalla, el secretari tècnic blaugrana va dir que «a partir de la setmana que ve», Jon Ander «estarà en plenes condicions de donar un cop de mà a l'equip». Per a Escoda, el basc és «ràpid sota pals, bon joc de peus i amb certa experiència al futbol professional tot i la seva joventut». El porter llagosterenc arriba convençut per les referències de la zona que li va donar el seu excompany al Bilbao Athletic, ara al Girona, Ramalho. «Em va dir que es vivia molt bé per aquí», revelava. Jon Ander deia també que el vestidor l'ha rebut «molt bé» i ja ha pogut comprovar que el club és «com una família».

Jon Ander, doncs, no estarà disponible per rebre l'Alcoià. Tampoc hi serà Masó, sancionat, mentre que Vivancos, absent a Vila-real per una contractura, podria estar a punt.