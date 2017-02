L'Araski deixa sense premi el bon partit d'un minvat Ferrol

Les cròniques no s'haurien de començar amb un tòpic absolutament desgastat, però la derrota del Ferrol d'ahir té molt complicat escapolir-se del «van nedar molt per acabar morint a tocar de la platja». Els gallecs no comptaven ahir amb la seva base titular. I això seria un gran maldecap per a qualsevol equip. Però, si com passa en el que entrena Lino López, aquesta base és la millor jugadora de l'equip, no té un recanvi clar perquè sol jugar gairebé 40 minuts per partit, i és la jugadora espanyola més valorada de la Lliga, el panorama s'enfosqueix molt. Doncs bé, amb Ana Suárez animant des de la banqueta, el Ferrol va tenir contra les cordes a l'Araski. Fins al punt que semblava tenir el partit guanyat a menys de quatre minuts per acabar, amb 53-60 en el marcador i Èric Surís pensant a la grada com s'ho farien avui Alminaite i Coulibaly per defensar les mòbils pivots gallegues, fins que el cansament del Ferrol, un triple de Roundtree, i quatre punts seguits de Marta Tudanca, varen convertir els últims minuts en un cara o creu que va caure del costat basc (64-62). Sense Ana Suárez, Ferrol perd el far que ordena el seu, aparentment, anàrquic estil de joc. Només una pivot clara, Bea Sànchez, que juga molts minuts lluny de cistella, i dues alers, o alers pivots, que estripen les defenses anant sempre de fora cap a dins. Una, l'atlètica nord-americana Barbee, i l'altra una María Pérez Araujo que, amb dinou anys, no jugarà moltes més temporades a Ferrol. Per a infortuni del club gallec. Amb aquestes armes, i la finesa Kesanen fent de base, l'equip de Lino López va aguantar bé les embestides d'un Araski amb un joc més heterogeni. Un triple d'Irati Etxarri posaven el primer avantatge destacable de les basques en el començament del segon quart, 22-17, però les entremaliadures d'Araujo i Bea Sánchez mantenien el Ferrol que nedava i nedava cap a la semifinal.

Arribant als minuts importants del partit, Ferrol trobava en l'encert de tiradores com Calvo o la veterana Cabrera la benzina per encendre el foc que alimentaven Barbee, Araujo i Sánchez. Un triple de Patricia Cabrera, en els seus únics punts del partit, van posar les gallegues sis punts per sobre (49-55). Un avantatge que, per molt que Gisela Vega i la resta de l'Araski no deixessin de lluitar, Ferrol va consolidar per arribar a manca de quatre minuts per acabar dominant per set punts (53-60). Llavors va aparèixer el que Madelen Urieta defineix com el cor de l'Araski. Però que, d'entrada, va tenir més forma de canell de Barbee que de testosterona. Un triple de la nord-americana va rescatar l'Araski abans que quatre punts seguits de Tudanca portessin el partit a un cara o creu final. Gisela Vega va posar l'Araski per davant (64-62) i Ferrol va fallar dos atacs per forçar la pròrroga, o guanyar amb un triple, i no va poder arribar a tocar la platja.