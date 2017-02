L'Espanyol trenca la ratxa de triomfs contra una sòlida Reial Societat

Hernán Pérez pugna per la pilota amb Íñigo.

Hernán Pérez pugna per la pilota amb Íñigo. alejandro garcía/efe

La Reial Societat va frenar a Cornellà El Prat la ratxa de tres victòries consecutives que havien disparat la il·lusió de l'Espanyol per fer un pas més cap a les seves aspiracions de jugar la Lliga de Campions el curs que ve. Els bascos van posar-se per davant a la mitja hora. El gol de Vela als 26 minuts premiava la iniciativa visitant, mentre els catalans esperaven a la contra. Una meravella d'Hernán Pérez va igualar el pols deu minuts abans del descans, però després del pas pels vestidors, les revolucions de l'equip local van baixar. Illarramendi va sentenciar en el minut 61 a un rival que a penes va inquietar Rulli a la segona part.

L'ímpetu inicial de l'Espanyol li va valer per gaudir de les primeres ocasions. Una contra d'Hernán Pérez que va acabar en no-res i una rematada de cap de Diego Reyes, desviada. Després d'aquesta arrencada, la pilota va ser per a la Reial Societat: molt còmoda en camp contrari amb les seves combinacions, encara que sense avisos clars. De totes maneres, les males notícies van arribar aviat per als d'Eusebio. Willian Josep es va retirar lesionat als nou minuts i va obligar el tècnic visitant a donar entrada a Juanmi. Eren instants convulsos: els blanc i blaus van reclamar un penal d'Iñigo sobre Hernán, que va caure a l'àrea després d'una pugna.

El partit era de la Reial Societat. Sumava mèrits fins que va recollir el premi. Al minut 26, Carlos Vela va guanyar l'esquena als dos centrals i va batre el porter amb un xut ras i per l'esquerra. La centrada de Zurutuza des del mig del camp va ser mig gol. El 0-1 obligava l'amfitrió a canviar el seu plantejament.

Els catalans es van llançar per l'empat amb tot. I en aquestes situacions, l'urpa d'Hernán Pérez destaca. El paraguaià, amb una màscara a la cara per un problema nasal, el va aconseguir, al 35. L'extrem va retallar dos defensors dins l'àrea i va col·locar el seu xut enganxat al pal. Un gol brillant que tornava la igualada al marcador.

A la represa, el bloc basc va reactivar la seva presència en els dominis de Diego López. Combinava amb facilitat i examinava de forma constant el plantejament defensiu local. Era protagonista una altra vegada, mentre que els blanc i blaus es conformaven amb alguna carrera inofensiva.

Era el mateix guió que a la primera part i, per tant, tindria el mateix desenllaç que en l'inici del partit. Al minut 61, Illarramendi va enviar una fuetada des de 25 metres que va sorprendre el rival i va posar l'1-2 al marcador. Diego López no va reaccionar a la diana.

La resposta de l'Espanyol no va ser suficient. Els catalans s'acostaven més a Rulli, però sense verí. Gerard Moreno va disposar de la millor oportunitat amb un xut des de la frontal que va acabar a centímetres del pal. Des de llavors, les accions de perill de l'amfitrió es van anar difuminant.