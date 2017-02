El Palafrugell jugarà contra l'Arenys de Munt a la Copa de la Princesa

«Un dels tres ens havia de tocar», deia Xavier Garcia Balde, entrenador del Club Hoquei Palafrugell, tan bon punt va conèixer que el seu equip disputarà la segona semifinal de la Copa de la Princesa contra l'Arenys de Munt. El partit es jugarà aquesta nit (21.00), dues hores després que la competició obri foc (19.00) amb el duel entre l'Asturhockey i el Sant Cugat, el club amfitrió. El Pavelló Municipal Pav II de la localitat vallesana serà l'escenari d'un torneig que reuneix els quatre millors equips de la Primera Divisió estatal d'hoquei patins i que disputarà la seva final demà a partir de dos quarts d'una. Aquest, l'horari, és el principal incovenient que hi veu Garcia Balde després del sorteig d'ahir. «Si juguem a les 9, vol dir que acabarem a les 11. I si guanyem, l'endemà tindrem una final al migdia. Però el format és aquest i s'ha d'acceptar», deia, tot resignat.

Però per arribar-hi, els empordanesos primer hauran de desempallegar-se de l'Arenys de Munt, equip amb el qui empaten al capdavant de la classificació amb 30 punts. A més, el duel que els enfrontava fa només tres setmanes quedava suspès a un quart d'hora per al final per culpa d'un problema en la il·luminació del pavelló (el duel es reprendrà el proper dijous a les 9 de la nit). «És un equip amb un parell o tres de veterans i molts nanos joves de molta qualitat. Serà un partit complicat que haurem d'afrontar de la millor manera possible», afirmava Garcia Balde, recordant també que guanyar la Copa és l'objectiu dels seus: «Anar-hi és tot un premi, però en volem més i intentarem emportar-nos la victòria». Per començar, caldrà estar al partit d'aquesta nit. «És una eliminatòria i els petits detalls seran importantíssims. Haurem de no cometre errades». El Palafrugell no té cap baixa per afrontar la semifinal.