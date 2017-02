Un tastet de la final de Copa

El Barcelona i l'Alabès juguen aquesta tarda a Mendizorrotza (16.15) un partit amb molts d'atractius, ja que l'equip basc va ser un dels botxins dels culers al Camp Nou en la primera volta i apareix novament a la seva agenda com a rival en la final de la Copa del Rei. El conjunt basc va tornar al setembre al Camp Nou després de deu anys sense fer-ho, i després de la primera aturada per partits de les seleccions, va saber aprofitar-se (1-2) d'un Barça que va arrencar sense Luis Suárez, Iniesta i Messi, que van ser a la banqueta, mentre que la suma Neymar i Alcácer va ser infructuosa. Una volta després, el Barcelona ha tingut moltes més ensopegades en diferents escenaris, però s'ha mantingut a dalt, encara que amb una distància amb el líder Madrid d'un punt que és virtual, perquè els madridistes tenen dos partits ajornats (València i Celta). Luis Enrique va veure ahir com a la llista de les baixes per lesió de Mascherano i Rafinha s'hi afegien Piqué i Arda Turan amb sobrecàrrega. El tècnic asturià va citar el jove mataroní Carles Aleñà per completar la convocatòria.

El que molts van considerar un accident al Camp Nou ha acabat per confirmar un Alabès molt solvent, a la dotzena posició i que amb 27 punts sembla que té molt encarrilada la permanència just l'any que ha ascendit de Segona. A tot això, el premi a la tenacitat els ha portat a una final de la Copa del Rei que jugaran contra un Barça abonat a aquest partit en les últimes tres temporades.

Des del partit al camp del Betis (1-1), en què els barcelonistes van estar desapareguts gairebé 75 minuts, l'equip de Luis Enrique no ha acabat de rodar fi un partit sencer, encara que en el 3-0 contra l'Athletic el cap de setmana passat va tenir bons minuts amb un onze molt condicionat per les rotacions. El moviment de banqueta també es veurà a Mendizorrotza, pel compromís blaugrana a la Champions que tindrà dimarts al camp del PSG, en l'anada dels vuitens de la competició europea.

La línia que aquesta vegada no tocarà Luis Enrique serà la del trident atacant, després que Neymar descansés per sanció dimarts contra l'Atlètic i Messi acabés substituït per agafar-se un respir en l'anterior partit de la Lliga. Davant la reaparició d'Iniesta i Busquets després de les seves lesions, s'espera que tots dos adquireixin ritme i minuts des del principi (ja van entrar a la segona part dimarts a la Copa) i tornin a recuperar la titularitat.

L'Alabès, de la seva banda, rep l'equip de Luis Enrique amb la ressaca de la primera classificació en els seus 96 anys d'història a una final de la Copa. El quadre vitorià arriba al partit en un dels seus millors moments de la temporada, ja que només ha perdut un partit dels últims 16 que ha disputat entre Lliga i Copa. En l'última jornada els babazorros van golejar l'Sporting, per 2-4, i se situen en una situació còmoda respecte als llocs de descens. Aquesta campanya, els bascos només han caigut a casa dues vegades, contra el Madrid i l'Espanyol, encara que, d'una altra banda, la majoria dels seus partits els compta per empats, ja que només ha aconseguit dues victòries a Mendizorrotza, contra Granada i Betis.

Mauricio Pellegrino no podrà comptar amb Édgar Méndez, l'home que va donar el bitllet per la final però que es va lesionar contra el Celta. És probable que l'argentí aposti per fer canvis respecte a l'equip de la Copa. L'altempordanès Zou Feddal podria cedir el seu lloc a Alexis, i Femenía a Vigaray. Al centre del camp, el colombià Dani Torres ocuparà la posició de Manu García i també tindran la seva oportunitat l'exdavanter del Girona Rubén Sobrino, Katai, Santos i Krsticic.