Alsina: «El de l'Alcoià és un dels partits més difícils dels que ens falten a casa»

El Llagostera tancarà avui el seu particular Tourmalet amb equips valencians mesurant-se a un Alcoià (2n) que es troba en plena cursa per atrapar el líder, el Barça B. Els d'Alsina intentaran passar pàgina del naufragi al camp del Vila-real B aprofitant el sempre reconfortant factor Palamós-Costa Brava, un escenari d'on només l'equip de Gerard López s'ha endut els 3 punts. L'entrenador del Llagostera, Oriol Alsina és conscient de la dificultat de l'examen d'avui davant un Alcoià que duu penjada l'etiqueta de ferm aspirant a pujar de categoria. Segons el tècnic, el punt i final a una ratxa de tres partits d'imbatibilitat dels seus homes va ser una llàstima, «portàvem una dinàmica molt bona havent guanyat l'Ebre, a l'Hércules, més l'empat al camp de l'Atlètic Saguntí i a Vila-real vam perdre a causa de la gran igualtat existent a la categoria».

El rival d'aquest migdia es presenta a la Costa Brava havent empatat els dos darrers partits, però, amb una ratxa prou interessant de només una derrota en els últims nou enfrontaments, i segons Alsina, «per mi és un dels partits més difícils que ens queden a casa i la mentalitat amb que jugaran els jugadors és més important que si juguéssim contra un equip de baix»

Si l'Alcoià buscarà la victòria a per consolidar encara més la seva candidatura d'aspirant a fer el salt a Segona A, l'objectiu dels llagosterencs és molt més modest, tot i partir, a l'estiu amb l'ambició de moure's entre els gegants de la categoria, ara per ara, la realitat i les urgències dels blaugranes diuen que cal sumar de tres en tres per fugir d'un descens que tenen ben a la vora: a un punt de la promoció de descens i a tres del directe. En el partit de la primera volta disputat a el Collao els del Gironès van caure derrotats per 2-0.

El Llagostera no podra comptar amb Masó per acumulació de targetes mentre que Vivancos, Manu Gavilán i el porter recent incorporat Jon Ander arrosseguen molèsties físiques. En canvi recuperen a Diego Jiménez a l'eix de la defensa blaugrana.

Com a novetat cal destacar que per el partit d'aquest matí la directiva que encapçala Isabel Tarragó ha dut a terme una iniciativa perquè cada soci pugui disposar de dues entrades addicionals per convidar a qui vulguin a veure el partit a l'estadi.