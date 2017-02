El Citylift GEiEG Uni Girona, a les portes de la gran final

Sarrià de Ter va prendre el testimoni de la Minicopa per acollir les dues semifinals de la primera edició d'aquest torneig. Un esdeveniment que està essent marcat pel gran ambient a les graderies, l'esportivitat entre aficions i rivals i el bon nivell de bàsquet formatiu.

Després dels partits disputats al matí, el quadre va deixar només quatre equips amb possibilitats d'endur-se la primera edició de la Minicopa. D'una banda, Stadium Casablanca i Gran Canària obrien la tarda a Sarrià per tal de disputar-se la primera de les dues places per a la gran final d'avui a la pista central de Fontajau. Un matx que es van endur les aragoneses en un final ajustat per 50-55.

Amb el Pavelló Municipal de Sarrià de Ter ple de gom a gom i amb les dues aficions animant les seves jugadores s'iniciava el duel entre el Citylift GEiEG Uni Girona infantil i l'IDK Easo SBT. Els nervis eren evidents entre les noies, en un primer quart marcat per les errades de les catalanes i basques. Els dos conjunts van deixar enrere els nervis i tensió progressivament, i l'Easo va agafar una renda de vuit punts que va augmentar fins a situar-se prop dels vint punts. Tot i així, les gironines no van deixar de lluitar fins al final davant la festa que es vivia a Sarrià. Al final, el resultat final va ser de 41-58. La decepció de les gironines era evident, contrastant amb la felicitat de l'Easo, que ho celebrava al cercle central de la pista. «La Minicopa està essent una gran experiència per a les jugadores. Teníem ganes de fer-ho bé i han disfrutat molt, llàstima de no poder accedir a la final. Tot i així elles s'ho passen bé i conviuen amb equips punters d'Espanya», assegura el tècnic gironí Eloy Acedo. Sobre el Gran Canària, rival d'avui en el partit pel tercer i quart lloc, el tècnic afegeix que «és un gran conjunt i físicament molt potent, però no tenim la pressió de les semifinals», assegura.