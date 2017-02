El cuer posa en alerta un Madrid que decideix a la segona meitat

El Reial Madrid va saldar la seva visita a Pamplona amb una ajustada victòria davant el cuer, Osasuna, gràcies a la seva reacció a la segona part, després que en el primer temps els blancs oferissin una mala imatge. Després de concloure la primera part amb empat, el conjunt madridista va resoldre el partit amb un gol d'Isco i a l'afegit Lucas Vázquez va sentenciar amb el tercer.

Sobre la nova gespa instal·lada a El Sadar, Osasuna va perdre als tretze minuts Tano per una greu lesió, ja que es va trencar la tíbia i el peroné tal com va confirmar poc després el club navarrès. Cristiano Ronaldo, després d'una passada de Benzema, va batre Sirigu tot i trobar-se en posició escorada al minut 24 per obrir el marcador. Els navarresos no es van enfonsar i van destapar mancances en la defensa de tres centrals del Madrid amb una passada llarga de Fuentes entre Varane i Sergio Ramos perquè Sergio León, sol davant Navas, el superés amb una perfecta vaselina.

Els madridistes no dominaven el centre del camp, però van comptar amb una gran ocasió per tornar a avançar-se. No obstant, Benzema no va encertar dins l'àrea petita davant Sirigu, que va realitzar una gran aturada. Navas també va salvar el Madrid abans del descans, en un xut de Riviére dins de l'àrea que va aturar bé.

Tot i una altra gran intervenció de Navas a l'inici de la segona part, en un xut de Sergio León, el Madrid va canviar la cara al segon període per passar a apoderar-se del partit. Zidane va canviar a una defensa de quatre després de la lesió de Danilo i curiosament poc després va arribar el segon gol blanc. Isco, després d'un desajust defensiu local i un rebuig a Vujadinovic, va aconseguir marcar amb un xut ras des de dins de l'àrea per fer el segon gol i donar una mica d'aire al seu equip. Davant d'un Osasuna sense capacitat de reacció, tot i intentar-ho amb un canvi de sistema, el Reial Madrid es va haver d'acontentar a guanyar per la mínima fins al temps afegit, encara que va poder ampliar el marcador en ocasions de Ronaldo, Ramos i Lucas Vázquez, qui en el minut 93 va posar l'1 a 3 definitiu al picar la pilota per sobre de Sirigu.

Minuts abans, Navas va tornar a estar estel·lar en un xut de Sergio León, però l'Osasuna segueix sense guanyar a El Sadar i el Madrid continua líder en la seva reaparició en competició. Els madridistes ja pensen en el partit de lliga de campions de dimecres, al Bernabèu, davant un Nàpols que arriba llançat.