Èric Surís: «La realitat és que mai havíem jugat una final»

ELS TÈCNICS

Darrere de cada victòria sempre hi ha diverses lectures, i mentre la graderia de Fontajau celebrava la classificació per a la final de la Copa de la Reina amb un esclat d'eufòria, Èric Surís i les seves jugadores intentaven esbrinar els motius pels quals van haver de patir tant per superar l'Araski. Durant els dies previs ja havien alertat que en aquesta competició tot pot passar, fins i tot contra un debutant a la Lliga Femenina, i per tant, també a la Copa que divendres ja va deixar clar contra l'Uni Ferrol, el seu coratge i la seva capacitat de sacrifici.

El primer que va fer el tècnic gironí a la sala de premsa és elogiar el magnífic partit del conjunt basc, assegurant que «han fet un partit magnífic. En aquesta competició les forces s'igualen molt i les dinàmiques s'apoderen dels equips». El tècnic no va amagar que «hem fet el pitjor partit de la temporada, però les jugadores han posat molt coratge i no se'ls pot retreure res».

Content per la victòria Surís no va amagar que hi ha moltes coses a millorar si avui volen aconseguir el títol, sobretot des de la vessant emocional, ja que «el muntatge i el fet de ser amfitriones ens ha pesat molt i hem començat amb nervis. Volíem guanyar massa ràpid». Surís arribava a aquesta conclusió del baix percentatge d'encert en el tir exterior, una circumstància que va condicionar el ritme del partit. En aquest sentit va apuntar que «a la segona meitat hem canviat el xip i serrat més les dents i creient en nosaltres». La lectura positiva del partit és l'alta capacitat rebotadora de l'equip, el que va fer referència com a mostra de l'esperit de lluita i capacitat de treball de les jugadores.



Cop de realitat

Si alguna cosa es va repetir una vegada i una altra ahir a la sala de premsa de Fontajau, és l'excés de confiança que els dies previs a la competició es respirava a la ciutat, i Surís ho va aprofitar per recordar que l'Spar Citylift Girona ja ha fet història classificant-se per a la seva primera final de Copa de la Reina. «El subconscient ens ha fet creure que jugaríem la final davant Perfumerías, i tothom donava per fet que guanyaríem fàcil aquest partit i la relitat és que mai havíem estat en una final» va dir.

Mentre el tècnic atenia els mitjans, s'estava jugant l'altra semifinal, fins aquell moment amb clar aventatge al marcador d'Avenida, «un equip que serà agressiu i molt físic i haurem d'estar preparats. Fa un mes que tothom parla del partit que fins avui encara no ha existit mai» va afegir. Al final es van complir els pronòstics i Fontajau viurà avui una final esperada per tothom, especialment per l'afició gironina, que tornarà a ser decisiva per ajudar a l'Spar Citylift Girona en aquest duel contra el que és ja el gran rival a batre, almenys en les darreres temporades: el Perfumerías Avenida. Per la final Surís confia a veure un pavelló ple a vessar on el públic jugui un paper decisiu animant l'equip com ho va fer ahir davant Araski. En aquest sentit el tècnic va assegurar que «el fet de jugar a casa és una llosa que a vegades pesa, però permet tenir el suport de l'afició». Molts dels seguidors que van fer costat a l'Uni després també es van quedar per presenciar la segona semifinal, mostrant ja des de l'inici la pressió que sentirà avui el conjunt que entrena Miguel Ángel Ortega.



Miguel Ángel Ortega: «L'Uni

Girona s'ha tret la pressió»

Després d'escombrar de la pista el Gernika, el tècnic del Perfumerías Avenida de Salamanca, l'ex-Girona, Miguel Ángel Ortega ja només pensava amb la final que aquest vespre jugarà el seu equip davant l'Spar Citylift Girona. En aquest sentit, Ortega està convençut que avui l'Uni girona respondrà molt millor del que ho va fer ahir a la semifinal contra l'Araski i que serà un rival molt complicat en la lluita pel títol. «Crec que Girona s'ha tret la pressió de sobre guanyant un partit igualat com el d'avui (ahir). Crec que demà (avui) pot estar més alliberat, tot i que en una final no se sap mai què pot passar a nivell mental». El tècnic de les castellanes, també va voler destacar en la roda de premsa postpartit, i ja parlant de la final d'avui que l'arribada de Mima Coulibaly «dona més força a Girona en la lluita pel rebot i això canvia les coses respecte al partit de lliga».