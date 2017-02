Un ferit en una baralla entre aficionats de l'Alabès i el Barça a Vitòria

Una persona va resultar ferida en una baralla registrada a primeres hores de la tarda d'ahir dissabte entre seguidors de l'Alabès i el Barça a Vitòria, abans del partit entre els dos conjunts a Mendizorroza. Es tracta d'un seguidor blaugrana de la Penya Creu de Sant Jordi i pertanyent a la graderia jove del Camp Nou. En les imatges de la baralla s'observa com aficionats radicals i encaputxats del conjunt local ataquen amb cadires d'un bar i barres de ferro a aficionats blaugrana que, tal i com apunten diverses fonts, no estaven esperant cap mena d'enfrontament amb ningú.

En la baralla entre els aficiona va resultar ferida una persona que va ser traslladada a l'hospital amb ferides al cap però que avui mateix serà donada d'alta. L'Ertzaintza va detenir un jove de 19 anys implicat en la trifulga i acusat d'un delicte de lesions i baralla tumultuosa. La policia basca es va apropar als llocs dels fets i manté la investigació oberta per aclarir els motius de la baralla i procedir a detenir més implicats.

Un cop finalitzat el partit, tant el Barça com l'Alabès van emetre un comunicat denunciant completament aquestes situacions de violència. «El FC Barcelona lamenta i condemna els incidents ocorreguts aquesta tarda a la ciutat de Vitòria, abans del partit contra el Deportivo Alavés. El club rebutja, una vegada més i amb tota fermesa, qualsevol conducta violenta i confia en què les autoritats competents puguin aclarir l'origen i l'autoria d'aquests fets tan aviat com sigui possible», assenyalava el comunicat blaugrana.