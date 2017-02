Un gol de Toledo serveix per guanyar a Nou Barris

L'equip fronterer ha aconseguit aquest matí la segona victòria consecutiva després d'imposar-se al camp de la Montanyesa (0-1) gràcies a un solitari gol de Toledo al minut 21 de la primera meitat. El davanter ha aprofitat un regal d'un defensa local, que no ha rebutjat bé la pilota dins l'àrea, i amb un toc suau ha superat el porter Tato per donar els tres punts a l'equip d'Axel Vizuete. Tot i el patiment lògic pel resultat, els gironins han seguit demostrant la seva fortalesa defensiva i han acabat guanyant l'enfrontament. Amb un partit aplaçat encara per disputar, La Jonquera suma 30 punts i té nou punts de marge respecte la zona de descens. El proper cap de setmana rebran la visita a Les Forques del Terrassa.