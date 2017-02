Golejada abans del retorn a Europa

El Barça en va tenir prou amb vuit minuts màgics, entre el 59 i el 67, per sentenciar un partit contra l'Alabès (0-6) que va arribar amb 0-2 al descans. El trident del Barça va tenir una gran tarda i Luis Suárez va enlluernar per damunt de la resta amb dos gols en un matx en què la pitjor part se la va emportar Aleix Vidal, que va ser retirat en llitera a causa d'una greu lesió al turmell dret.

El duel va arrencar amb una primera arribada de l'Alabès, en la qual Marcos Llorente no va arribar a rematar una centrada de Krsticic des de la banda esquerra. Posteriorment, al minut 3, el Barça va trenar una jugada llarga que va concloure amb una deixada de Neymar per a un posterior xut de Leo Messi que va atrapar Pacheco. Els locals van plantar cara i van començar a pressionar la sortida de pilota dels barcelonistes, que van apostar per un futbol més directe en els primers minuts del partit.

Al minut 24, Ter Stegen va salvar l'ocasió de gol més clara del partit, protagonitzada per Theo Hernández, que després d'una gran galopada es va plantar davant del porter blaugrana, que va endevinar la rematada del francès i va anul·lar la possibilitat que l'Alabès s'avancés al marcador. A la jugada posterior, va ser el porter del conjunt basc qui va salvar una molt bona ocasió d'André Gomes.

El primer gol va ser obra de Luis Suárez al minut 37, quan l'uruguaià va aprofitar una gran assistència d'Aleix Vidal per enviar la pilota al fons de la xarxa. Als pocs minuts, el Barça va fer el segon aprofitant un malentès del porter Pacheco i la seva defensa, que va aprofitar Neymar per marcar a porta buida.

Després del pas pels vestidors, Pellegrino va donar entrada a Kiko Femenía en lloc del serbi Krsticic i en el primer minut de la segona meitat, Christian Santos va errar quan només havia d'empènyer una passada mesurada de Theo, però el veneçolà va enviar la rematada per damunt de la porteria de Ter Stegen. En el minut 59, Leo Messi va recuperar una pilota a la frontal de l'àrea i no va perdonar el tercer, amb un xut amb l'esquerra que va passar per sota de les cames del porter local. L'Alabès va tenir mala fortuna en el quart gol del conjunt català al minut 62, ja que Alexis es va introduir la pilota a la seva porteria quan intentava rebutjar una passada de Suárez cap a Leo Messi.

L'ex del Girona Rubén Sobrino, que va ser titular, va tenir una bona ocasió al minut 63 per marcar el primer gol de l'Alabès amb un remat des de fora de l'àrea, però Ter Stegen va aconseguir enviar a córner la rematada del jugador local.

El Barça no va perdonar en les seves transicions i Rakitic va fer el cinquè gol per al seu equip al minut 65 de partit, després de recollir una cessió de Suárez. El càstig per als locals no va concloure amb el cinquè gol barcelonista perquè dos minuts després Suárez va signar el 0-6, el segon de la tarda en el seu compte particular, en recollir un rebuig de Pacheco, que va evitar el gol de Neymar en primera instància.

La tempesta dels homes de Luis Enrique va cessar i el partit va baixar d'intensitat, però la mala notícia de la tarda va arribar al minut 85 quan Aleix Vidal va haver de ser retirat en llitera amb una important lesió al turmell dret a causa d'una forta entrada de Theo Hernández. El Barça ja havia fet els tres canvis i va acabar el partit amb deu jugadors.



Aleix Vidal va fer nit a Vitòria

Més enllà de l'espectacular resultat a Mendizorroza, la notícia del partit va ser la greu lesió d'Aleix Vidal. Ja a les acaballes del matx, una dura entrada del local Theo Hernández al lateral tarragoní va deixar Aleix Vidal amb el turmell greument lesionat, tal com es va poder observar a les imatges. Les primeres impressions no van ser bones i el club, que encara no va fer cap comunicat respecte a l'estat mèdic del futbolista, va tornar cap a Barcelona sense ell.

Vidal, que va ser traslladat immediatament a l'hospital de Vitòria, hi ha passat la nit abans de tornar avui cap a casa. No hi ha comunicat oficial però la lesió no té gens de bona pinta i podria perdre's els 3 mesos i mig que queden de competició, precisament quan millor estava el jugador blaugrana.