L'Olot es planta a Vilatenim amb una ratxa de 17 partits sense perdre

Aquesta tarda l'estadi de Vilatenim (17h) viurà un derbi d'alt voltatge entre un Figueres que encara no sap el que és perdre un partit aquest any, i un Olot que suma 17 jornades consecutives sense conèixer la derrota. Els empordanesos van guanyar el Peralada en l'últim partit al seu estadi i venen d'endur-se un bon punt del camp del Vilafranca. Ara volen tancar el trident de partits complicats superant un Olot que no perd des de fa un grapat de mesos. Els garrotxins han aconseguit eixamplar el coixí respecte el segon classificat (Peralada) fins als 8 punts gràcies a una ratxa espectacular, i estan a només dues jornades de completar tota una volta invictes.

L'entrenador de la UE Figueres, Chico Pèlachs, que tindrà la baixa del sancionat Toni Cunill i Pedro del Campo, que continua lesionat admet que l'Olot «és un rival temible que ho fa gairebé tot bé», però també veu el seu equip amb opcions de sumar els tres punts. Mentrestant Ramon Maria Calderé, entrenador dels garrotxins, té a la seva disposició tota la seva plantilla i diu que «espero un partit mogut i motivant, contra un rival que juga molt bé al futbol i que té una proposta ben definida. Cal que anem amb molt ritme, intensitat i solidesa defensiva».