«L'Uni ja està consolidat a un nivell «Top» i el projecte de Marc Gasol m'il·lusiona molt»

A tot arreu s'explica que amb Jorge Garbajosa han arribat nous aires a la FEB. Satisfet?

Agraeixo la confiança de la gent i estic molt content de la il·lusió que hem pogut crear amb el nostre equip. Perquè, al final, el que hem de vendre en el bàsquet és il·lusió. Tothom ha de ser conscient que com més gran sigui el bàsquet, millor per a tots. Jugadors, clubs masculins, femenins, per als àrbitres. No és un moment fàcil per al nostre esport i, per això, el que hem de fer es rentar la roba bruta i, de cara a fora, a la gent vendre-li tot el bo que té el bàsquet, que és competició, esport, diversió, família...

Abans sempre s'acusava la FEB d'estar més pendent de les seleccions que dels clubs. Aquesta Copa femenina amb sis equips ja és un exemple que es va en una altra direcció?

Això ha canviat i el que no ho vegi és perquè tanca els ulls. Si és el canvi correcte ho dirà el temps. S'ha posat en marxa el Canal FEB, que d'inici va tenir problemes tècnics per culpa nostra, però que ja és i serà una gran eina per als clubs. Hem creat una comissió de lligues amb una exjugadora com Elisa Aguilar al capdavant, s'han fet equips de treball en màrqueting, comunicacions, d'ajuda als clubs, per buscar patrocinadors específics per a les diferents competicions...

I Girona com a escenari. Com veu la competició?

Molt bé. Estic molt agraït de com s'ha bolcat l'Uni en aquesta Copa amb el suport de la Federació Catalana. La Copa de la Reina portava 31 anys sense venir a Catalunya i la veritat és que estem encantats de la resposta que estem tenint en aquesta edició. Hem pres nota de coses com la Minicopa, que ha sigut una gran iniciativa.

Girona sempre ha estat una ciutat de bàsquet. Què recorda de les seves visites a Fontajau com a jugador?

Recordo que, en el seu moment, vaig rebre una oferta per venir a jugar a Girona però al mateix temps vaig tenir el caramel d'anar a la NBA, que no es podia rebutjar. Recordo jugar contra gent com Darryl Middleton o Jordi Trias. Conec bé el bàsquet de Girona per en Marc Gasol, que no sé què li vau donar aquí però us té una estima increïble, i que té un projecte aquí fantàstic. Ara aquest gran projecte de bàsquet que és l'Uni ha tornat a posar en el mapa del bàsquet una ciutat històrica.

Va viure a Treviso, una ciutat semblant a Girona, i que tenia un gran equip de bàsquet i un de futbol a Primera. Veu compatible aquí a Girona tenir un Uni europeu i el projecte de Marc?

Jo crec que sí. L'Uni ja està a un alt nivell i el projecte de l'escola de Marc Gasol a mi m'il·lusiona molt. Ell sempre diu que no cal córrer però sempre s'han de fer passes endavant i no aturar-se.