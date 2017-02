Sense temps per pair la derrota en la final de la Copa d'aquest vespre l'expedició de l'Spar Citylift Girona marxa demà al matí (10.30 hores) des de Fontajau cap a Turquia, on dimecres afrontarà la tornada de l'eliminatòria contra l'AGÜ Spor on defensarà una renda de vuit punts aconseguida a casa. Jugadores i tècnics aniran a Barcelona per agafar un vol fins a Istambul i, unes hores més tard, un altre que les durà a Kayseri pràcticament a mitjanit.