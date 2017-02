El Peralada es torna a orientar a Cerdanyola

El conjunt gironí ha aconseguit una important victòria en la seva visita al Cerdanyola (1-5), en un partit on els d'Arnau Sala han anat per davant al marcador des de ben aviat. Al minut 9, Nacho Ruiz ha rematat un córner al fons de la xarxa per avançar al seu equip. Quasi bé deu minuts després, Serrano anotava el segon pels alt-empordanesos, però encara abans del descans els vallesans retallarien distàncies mitjançant un gol d'Elhadji.

Ja a la segona part, el Peralada ha tancat el partit gràcies a les dianes de Coro, Carbó i Pau Ribas, l'últim ja a l'afegit. La victòria permet als xampanyers arribar als 51 punts a la classificació. El proper diumenge reben la visita del Montanyesa.