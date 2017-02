Pere Pons veu la cinquena targeta groga i no jugarà contra el Mallorca

No havien passat ni dos minuts de partit que Arcediano Monescillo -que no va deixar gens contents ni els jugadors gironins ni Pablo Machín- ja havia amonestat Pere Pons. El migcampista de Sant Martí Vell tallava amb una suau agafada un contracop de l'Almeria i veia una targeta que és la cinquena del cicle i li suposarà perdre's el partit de dissabte que ve a Montilivi contra el Mallorca (20.00).

Al final del partit, Pons reconeixia que l'acció era «mereixedora» de targeta. Sigui com sigui, veure la groga als dos minuts va condicionar absolutament un Pere Pons que es va buidar físicament, com sempre, però que defensivament sempre va haver d'anar amb el fre de mà posat per evitar veure la segona groga i ser expulsat. Tant és així que fins i tot Pablo Machín va decidir substituir-lo al minut 62, tement que la mà calenta d'Arcediano Monescillo no deixés el seu equip amb deu homes. Curiosament, el local Fran Vélez va fer el triple de faltes -i més clares- que Pons i increïblement va marxar sense ser amonestat.

La baixa de Pere Pons obre dues possibilitats a Machín contra el Mallorca. La més clara és mantenir Alcaraz i situar Granell al seu costat. L'altra és apostar per Sandaza al costat de Longo, recuperant els dos davanters que ja es van veure contra el Sevilla Atlètic fa unes jornades.