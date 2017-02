El Perfumerías Avenida tomba el Gernika amb molta superioritat

LA SEGONA SEMIFINAL

Miguel Ángel Ortega va seguir tot el partit de l'Uni a peu de pista, en una cadira a pocs metres d'on patien Xavi Fernández i Pere Puig, i va ben alliçonar a les seves jugadores: calia marcar les diferències des del principi. I la veritat és que li van fer cas. Amb un 2-19 de sortida, l'Avenida va passar per sobre del Gernika en els primers minuts sense que María Asurmendi i companyia tinguessin capacitat de resposta. Repartint els minuts entre la seva llarguíssima plantilla. Inclosa la brasilera Erika de Souza, titular després d'unes setmanes amb problemes estomacals, i va ser la jugadora que va tenir més minuts ahir: 23. Una jugadora clau com Milovanovic només va jugar divuit minuts i Sílvia Domínguez, vint. Miguel Ángel Ortega va tenir una classificació molt més tranquil·la que la d'Èric Surís.

Al final del partit, el tècnic del Gernika lamentava que, en el primer quart, les seves jugadores no s'havien sabut adaptar a la intensitat de la defensa del Perfumerías Avenida. I aquí es on pot haver-hi una de les claus de la final d'aquest vespre: veure com les jugadores gironines poden respondre a la intensitat en la pressió, i en els contactes, del Perfumerías Avenida.