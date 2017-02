140.000 espectadors van veure ahir la final de la Copa per televisió

La final de Copa entre l'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida va reunir més de 4.200 persones a Fontajau, una gran xifra en bàsquet femení, però el partit també va fer bons números per televisió. Entre Esport 3 (32.000) i Teleporte (108.000), el partit va ser vist per 140.000 a tot l'estat amb el canal temàtic de TVC guanyant a Catalunya: 32.000 contra els 13.000 de Teledeporte.

El dissabte, la semifinal entre l'Spar Citylift Girona i l'Araski va ser seguida per 22.000 persones a través d'Esport 3. En els dos dies l'audiència és superior a la mitjana d'Esport 3.