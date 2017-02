Èric Surís: «No hi ha res a retreure a aquest equip»

Les derrotes sempre són un cop moral, i més si és en una final de la Copa de la Reina com la que ahir se li va escapar a l'Spar Citylift Girona. Però de la derrota davant Perfumerías Avenida també poden extreure's conclusions positives, i Èric Surís, encara en calent, va voler destaca-ne algunes. El tècnic va elogiar l'entrega de les seves jugadores i va dir que «hem lluitat fins l'últim instant. Estem creixent i cada cop sabem jugar millor contra equips tan potents com és Avenida. Hem competit els quaranta minuts».

Surís va coincidir amb la capitana Noemí Jordana a l'hora de fixar els primers minuts del tercer quart com un dels moments clau de la final, assegurant que «han augmentat la duresa en defensa i això ha provocat que cometéssim errades en situacions simples. Ens han capgirat la bona dinàmica amb la que hem marxat al descans». En aquesta línia, Jordana va afegir que «hem fet un pas enrere allunyant-nos cada cop més de la cistella. Elles han començat a córrer en contraatac i també hem comès molts llançaments més falta». També va remarcar el fet que la remuntada de Perfumerías es produís després del descans, explicant que «havíem parlat que havíem d'estar preparades, i no ho hem estat». Sobre la derrota, Jordana no va amagar que «és lògic que ara estem tristes, però també orgulloses de la lluita. Només han estat cinc minuts i al final ens ha passat factura». Tant ella com Surís van aprofitar l'ocasió per agrair el suport de l'afició, i de fet Jordana gairebé s'emociona quan va confesar que «és fantàstic jugar en un pavelló així, fins i tot a la jornada inaugural amb equips de fora i que van rebre el suport de molta gent. Només vull donar les gràcies i dir que em sap molt greu que la Copa marxi, però intentarem aconseguir altres objectius». Aquí l'entrenador de l'Spar Citylift Girona va concloure que «hem de felicitar l'organització perquè ha estat excel·lent i estic convençut que serà un punt d'inflexió». Queda per tant la sensació que més enllà del resultat, el club i l'equip han fet un pas endavant per guanyar-se el respecte dins i fora la pista. En l'àmbit esportiu perquè la diferència amb Perfumerías Avenida cada cop és més petita, i com a entitat, perquè ha demostrat està capacitat per ser el referent del bàsquet femení estatal.