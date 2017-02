Isaac Becerra es queda una setmana més a la banqueta

Isaac Becerra, exporter del Girona i ara al Valladolid, es va quedar sense jugar per quarta setmana consecutiva. Ja recuperat d'una lesió que el va obligar a perdre's dos partits, el colomenc va ser suplent a Montilivi, on el seu relleu, Pau Torres, es va empassar un gol de manera clamorosa. Ahir, el tècnic Paco Herrera va seguir apostant per Torres deixant Becerra a la banqueta.