El Llagostera es torna a complicar la vida

Hi ha dies en què tot surt malament, i per la UE Llagostera-Costa Brava ahir en va ser un. Els gironins van encaixar la segona derrota de la temporada al Nou Municipal de Palamós (1-2) davant l'Alcoià, i segona consecutiva, després de perdre a Vila-real la setmana passada (4-1), fet que manté l'equip d'Oriol Alsina a la part baixa de la classificació.

Contra el conjunt alacantí el més just hauria estat puntuar, però un parell d'errades a l'inici de la segona meitat i la manca d'encert van impedir l'empat dels locals. Se sabia que la visita de l'Alcoià seria complicada, sobretot per la proposta de joc del conjunt dirigit per Toni Seligrat, i amb la clara intenció de dominar el partit i aprofitar el factor camp, que tants bons resultats ha donat als gironins els últims anys, Alsina va apostar per un onze inicial ofensiu amb quatre canvis respecte a la jornada anterior.

Amb les baixes que tenia, el tècnic va alinear una parella de centrals inèdita fins ara, formada per Diego Jiménez, que reapareixia després de complir sanció, i Valentín. A més va avançar Samu San José a la posició de pivot i va jugar amb tres homes de perfil creatiu al centre del camp, on la titularitat de Pitu Comadevall va ser la novetat més destacada. A dalt Manel i Rafa Jordá eren les referències. El partit va complir tots els pronòstics, i ja des del començament els visitants van fer evident que seria un enfrontament de molta pressió, intensitat i portat al límit del reglament, fent molt complicat poder combinar tres passades seguides.

Sense continuïtat en el joc tot va quedar reduït a l'estratègia que pogués desequilibrar el marcador, i en una pilota penjada a la banda dreta López Silva va provar sort controlant a l'interior de l'àrea per acabar rematant desviat. Un minut després Navarro es va incorporar a l'atac per xutar des de la distància a les mans de Moragón. Malgrat tenir el partit controlat, al Llagostera li va costar molt construir joc amb combinacions elaborades i generar perill, i no va ser fins al minut vint-i-tres que una pilota pentinada per Manel, va permetre a Rafa Jordá arribar a la línia de fons per centrar perquè Colorado rematés des de l'interior de l'àrea. L'andalús ho va fer tot bé, retallant en dues ocasions per desfer-se de la pressió rival, però finalment el seu xut va rebotar al cos d'un defensa. En la sortida del córner Diego Jiménez va rematar de cap fora. L'Alcoià va respondre just després amb una centrada de Silva que Samuel San José va desviar contra la seva porteria i que Moragón va haver de salvar reaccionant amb molt bons reflexos. No va passar res més en tota la primera part, i els vint minuts restants es van disputar al centre del camp amb constants pèrdues de pilota i interrupcions. El Llagostera va marxar al descans amb bones sensacions i satisfet pel treball.

El partit es va torçar als nou minuts de la represa, quan en una jugada d'atac dels gironins en que van perdre la pilota, l'Alcoià va sortir al contraatac aprofitant que l'equip estava descol·locat per marcar mitjançant Jorge Hernández. El davanter va rebre una passada des de l'esquerra que Jose Garcia va deixar passar perquè el seu company avancés als alacantins superant per alt a Moragón en un gran detall tècnic. El 0-1 va fer molt mal a la moral del Llagostera, que tot i trobar-se incòmode amb el partit, va seguir insistint en buscar la manera de superar el plantejament defensiu del rival. Pitu Comadevall va estar a punt d'empatar amb una mitja voleia que Tomás Ruso va salvar sota pals després d'un mal refús del porter visitant. Tres minuts més tard es va passar del possible 1-1 al 0-2 en un servei de cantonada que el mateix defensa va rematar al fons de la xarxa. En l'inici de la jugada Mariano havia pentinat la pilota per deixar sol el central. Coincidint amb el gol, Alsina va introduir un doble canvi: Marc Fernández i Rubén Martínez en el lloc de Marc Martínez i Rafa Jordá. El Llagostera es va quedar amb una única referència ofensiva buscant tenir més arribades per bandes i va estar a punt d'obtenir resultat en un xut de Manel des de la frontal de l'àrea que va sortir desviat. El tècnic local va exhaurir tots els canvis fent entrar a Pablo Sánchez per Colorado. Amb el conjunt gironí bolcat a l'atac l'Alcoià va mirar de treure profit a la contra i amb passades llargues a Mariano, però un cop més el perill va arribar del constat local en un llançament de falta de Pitu que Chica va rematar de cap per sobre del travesser. A dotze minuts del final Marc Fernández va marcar el seu setè gol del curs en una acció sense perill aparent en què Mario va badar fent-li una passada fluixa al porter i que l'extrem va transformar en l'1-2. Poc després lva ser expulsat per desplaçar un rival en una picabaralla entre els dos en un fora de banda. En els últims cinc minuts es va jugar molt poc, i només va haver temps per una oportunitat en cada àrea. Mario va rematar desviat una falta lateral i Manel va tenir l'empat en el temps afegit.

La derrota dels d'Alsina (tenen 28 punts), combinada amb la del Prat (27), manté la plaça de promoció de descens a un punt. En canvi, la distància amb el descens s'escurça i passa de tres a dos punts, gràcies a l'empat de l'Hospitalet (26) contra l'Espanyol B (0-0). Tot això, abans de jugar diumenge (12.00 h) al camp de l'Atlètic Balears.