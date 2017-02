El Palafrugell, flamant campió de la Copa de la Princesa

El Palafrugell va proclamar-se campió de la Copa de la Princesa per primera vegada a la seva història, un primer reconeixement a la gran temporada que estan realitzant els gironins, segons amb 30 punts, empatats amb l'Arenys de Munt. Precisament, el rival a qui el conjunt de Xavier Garcia va deixar fora de la competició a semifinals. imposar en un duel vibrant davant el Sant Cugat, equip amfitrió, marcat per la intensitat i el joc ofensiu dels dos conjunts.

El Palafrugell es va avançar primer en el marcador amb una diana de Guillem Ribot, però el locals empatarien dos minuts més tard. El Sant Cugat es posaria per davant, però Rubén Ruiz empataria ràpidament per situar el 2-2. Just abans del descans els locals es van tornar a posar per davant amb un gol inesperat pels gironins (3-2). La segona part va estar marcada per les dues targetes blaves vistes pel Palafrugell, que el van deixar amb dos jugadors de camp. Els gironins van neutralitzar el duel amb un nou gol de Guillem Ribot tan bon punt van recuperar el quart home. A partir d'aquí, van agafar forces i va marcar dos gols: el primer, de Xavier Aldrich; i el segon, de falta directa, obra de Gerard Pujol, que sentenciava la final (3-5). A dotze segons per al final, els amfitrions van marcar el definitu 4-5. «Ens feia molta il·lusió aquest títol. Ha estat un partit en què mereixíem guanyar tots dos», afirma el tècnic Xavier Garcia.