Rafinha, la novetat per a París

Amb la Lliga aparcada després de golejar al camp de l'Alabès (0-6) i veure com el Reial Madrid no afluixa, el Barça es va entrenar ahir al migdia a la Ciutat Esportiva abans de fer pública la llista de convocats per al retorn a la Champions, previst per demà al vespre al Parc dels Prínceps de París. Per aquest partit, la principal novetat és l'entrada de Rafinha Alcántara, que ha rebut l'alta mèdica.

El jugador, que va patir una fractura al nas en l'anterior compromís de lliga al Camp Nou, entrava d'aquesta manera a la llista i en el cas que jugui ho farà amb una màscara per protegir-se. A més de Rafinha, també completen la llista de 21 els joves del filial Aleñá i Nili, mentre que Gerard Piqué, que va descansar en el partit d'ahir contra l'Alabès, també viatjarà amb el Barcelona.

La convocatòria al complet la formen Ter Stegen, Cillessen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Neymar Jr, Rafinha, Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti, Mathieu, Aleñá i Nili.

Per aquest partit són baixa per lesió el turc Arda Turan, amb una sobrecàrrega en l'adductor de la cama dreta; l'argentí Mascherano, amb una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra; i també el català Aleix Vidal, que estarà fora de la competició uns cinc mesos per la luxació en el turmell dret que va patir dissabte contra l'Alabès, després d'una entrada de Theo Hernández.

L'agenda blaugrana per avui consta d'un viatge matinal a París i un entrenament a la tarda al mateix Parc dels Prínceps.