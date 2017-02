El Tenerife empata i perd la possibilitat d'acostar-se a sis punts del Girona

Semblava un mal resultat. El Girona, després d'un gris primer temps, havia tingut ocasions per emportar-se la victòria d'Almeria però s'havia de conformar amb un empat. Un punt i a esperar. A l'hora de la veritat, i paït el cap de setmana, la igualada sense gols al Juegos del Mediterráneo ha estat més bona del que molts s'haurien pogut imaginar. Primer, perquè el Getafe va guanyar el Cadis (3-2). D'aquesta manera, els andalusos s'allunyen a sis punts dels gironins, la mateixa distància que hi ha ara mateix entre els de Pablo Machín i el botxí dels gaditans. Si el Girona és segon i en plaça d'ascens directe amb 46 punts, Cadis i Getafe són tercer i quart, respectivament, amb 40. Calia veure ahir si a la dupla de perseguidors s'hi unia un tercer equip, afegint més pressió als blanc-i-vermells. Però a l'hora de la veritat, una nova bona per als de Montilivi. El Tenerife, que d'haver guanyat s'hauria enfilat també fins als 40, no va passar de l'empat sense gols al camp d'un Valladolid que també lluita per colar-se en la lluita per l'ascens. D'aquesta manera, els canaris cauen a la cinquena posició amb 38 punts. Els castellans, de la seva banda, són novens amb 35 i a tres del play-off.

Qui entra també a la promoció és l'Oviedo. Amb gols de Saúl Berjón i Costas (0-2), els asturians es van imposar al camp d'un Mirandés que continua sense poder escapolir-se de les places de descens. Bona jornada també per al Numància, que va superar el Reus gràcies a un gol de Jairo Morillas (exdavanter del Girona). Els sorians sumen 36 punts i es queden a només dos del play-off.

La nota negativa de la jornada la va protagonitzar el Còrdova. Sis són les jornades que acumula l'equip andalús sense guanyar. Ahir, derrota a casa amb l'Osca que els fa caure fins a les posicions de descens, d'on se n'escapa el Mallorca. Una setmana més, el Nàstic tancarà la classificació. Dissabte no va passar de l'empat amb l'Alcorcón (1-1) i ara té la permanència a quatre punts.