Un Barça sense ànima marxa humiliat de París

El Barça ha sortit escaldat del Parc dels Prínceps de París. El conjunt de Luis Enrique s´ha vist totalment superat per un PSG més intens, més encertat i més motivat. Els blaugranes han perdut per 4-0 i només un miracle històric els faria ser als quarts de final de la Champions League.

El conjunt francès ha passat per sobre del Barça des del minut 1 de partit. Els francesos han pressionat amb molta intensitat i han aconseguit el domini del partit. Les ocasions locals no han tardat en arribar. Edinson Cavani al minut sis i Blaise Matuidi al minut onze han demostrat la clara superioritat local i han evidenciat el patiment blaugrana.

El mal inici de l´equip de Luis Enrique s´ha concretat al minut 19, quan l´argentí Ángel Di Maria ha executat una falta directa que ha acabat al fons de la porteria de Ter Stegen. Amb el primer gol el PSG ha rebaixat la pressió a camp contrari i el Barça ha reaccionat mitjançant André Gomes, que ha gaudit de la primera i única ocasió visitant. El portuguès ha aprofitat una bona diagonal de Neymar però no ha encertat en la definició.

L´equip d´Unai Emery ha replegat les seves línies i ha cedit el control de la pilota per esperar a sortir al contracop. Tot i el canvi de tendència en el joc, el Barça no es sentia gens còmode i amb Leo Messi desaparegut les errades en la passada han estat una càstig constant. En una d´elles, al minut 40, Julian Draxler ha aprofitat una pèrdua de l´argentí per xutar creuat i marcar el segon amb una bona definició. El Barça, desaparegut en combat, ha agraït que l´àrbitre assenyalés el final de la primera part.

Però els segons quaranta-cinc minuts no han començat millor. Un Barça sense ànima ha continuat a la deriva, nefast en la sortida de la pilota, en les passades i en la pressió defensiva. I al minut 55, s´ha confirmat la desfeta total. La defensa catalana, totalment passiva, s´ha mirat com Di Maria col·locava el tercer gol a l´escaire amb un magnífic xut. La motivació i agressivitat d´uns i altres era totalment oposada.

El cop ha estat tant dur que el Barça no ha sabut reaccionar en cap moment. Les ocasions no han arribat i en canvi, a l´altra banda del camp, tot semblava més fàcil. Cavani no ha perdonat al minut 71 i ha fusilat Ter Stegen per firmar el quart gol. Els últims minuts del partit han estat un autèntic suplici. Els blaugranes, desesperats i sense ànima, han vist com les seves opcions de guanyar la Champions 2016-2017 s´escapaven a París.