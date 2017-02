Europa comença per París

La Lliga de Campions torna a partir d'aquest vespre amb els primers partits de les eliminatòries de vuitens de final. Superada la fase de grups, la màxima competició europea augmenta l'emoció perquè a partir d'ara qualsevol errada pot ser letal. El Barcelona juga aquest vespre (20.45, TV3/Antena3) a París contra el PSG, un rival al qual coneix bé, entrenat per Unai Emery, un tècnic contra el qual sempre ha obtingut bons resultats.

Serà un partit de vells coneguts que travessen moments particulars. Cap dels dos és líder dels seus campionats i han alternat els moments de dubte amb altres de més brillants. La Lliga de Campions és per als dos un objectiu essencial de la temporada, perquè ho és sempre per al club català i perquè el PSG busca des que té al darrere capital qatarià signar una actuació gran en aquesta competició.

L'avantatge està del costat blaugrana, que ha guanyat els últims duels i que compta amb més experiència en partits clau. Però els dubtes que ha mostrat el conjunt de Luis Enrique aquesta temporada contra rivals de gran entitat han fet niar l'esperança en el camp dels d'Emery. Acostumat a deixar sentenciat el pas a quarts en l'anada en els tres últims anys, davant de l'Arsenal el passat i contra el Manchester City els dos anteriors, el club català no vol confiances.

I això que a París hi han viscut moments dolços en tres de les últimes cinc temporades. Es van veure en els quarts de final de la 2014-15, en la qual també havien jugat en la fase prèvia, i dos abans en la mateixa ronda, sempre amb una classificació agradable, sense sobressalts, dels catalans.

Tampoc és bo el balanç d'Emery contra el Barcelona, al qual només ha guanyat en una i ha empatat en sis de les 23 vegades que s'hi ha enfrontat amb l'Almeria, el València, l'Spartak de Moscou o el Sevilla.

Privat d'Arda Turan, Javier Mascherano i Aleix Vidal, Luis Enrique recupera Gerard Piqué i Rafinha, tots dos absents davant l'Alabès. La baixa de Mascherano és l'única que pot alterar els plans de Luis Enrique, que apostarà per un eix defensiu amb Gerard Piqué i Samuel Umtiti. En els laterals tornaran Sergi Roberto i Jordi Alba.

El principal dubte radica al mig del camp. Amb Busquets i Iniesta segurs en aquesta demarcació, el tercer home genera debat. Es disputen el lloc Ivan Rakitic, André Gomes i Denis Suárez, encara que segurament per les característiques del rival, Luis Enrique apostarà pel croat o el portuguès. Per davant, la tripleta (Messi, Suárez, Neymar) tornarà a vestir-se de gala contra un rival que els va bé, sobretot al brasiler.



El dubte de Pastore

El PSG només té el dubte de l'argentí Javier Pastore, que encara que va tornar als entrenaments no està en disposició de jugar 90 minuts. Emery, que ha vist com el seu equip ha guanyat en confiança i solidesa des que va començar l'any, també manté la incògnita de si alinear Ángel di María.

La seva experiència internacional és més gran que la de la majoria dels seus companys, però l'ex del Reial Madrid, que coneix bé e l Barça, s'ha vist superat pel nouvingut Julien Drexler a la banda esquerra i pel brasiler Lucas Moura en la dreta.

Els francesos no han caigut mai en vuitens de final de la Lliga de Campions i per guanyar aquesta competició van fitxar aquest any Emery, en substitució d'un Laurent Blanc que ho guanyava tot a França però que no va aconseguir superar els quarts a Europa. Per això, l'eliminatòria contra el Barça és una prova de foc per al tècnic espanyol, que afronta el duel amb esperança. La mateixa que hi ha a la ciutat, que ha vist l'en un altre temps totpoderós Barcelona sacsejat per rivals com l'Atlètic de Madrid i que ha estat desbancat pel Madrid del lideratge de la lliga.

«A la Lliga de Campions hi ha els 16 millors. El rival voldrà guanyar, juguem fora de casa... Nosaltres busquem poder jugar la tornada al Camp Nou més tranquils», va dir Luis Enrique.