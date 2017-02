El Figueres supera amb bona nota el tram més complicat del calendari

Invictes en la segona volta. El Figueres ha iniciat l'any amb un dur tram de calendari que està superant amb una nota més que notable si tenim en compte l'entitat dels rivals. Els de Narcís Pèlach Chicho s'han enfrontat en aquest inici d'any als tres primers classificats i en cap d'aquests tres enfrontaments ha perdut. Els altempordanesos es van imposar 2 a 1 al Peralada (2n) i posteriorment ha empatat a Vilafranca (3r) (1-1) i a Vilatenim davant l'Olot (1r) (1-1). En aquests moments, la Unió acumula cinc partits sense conèixer la derrota (1 victòria i 4 empats) a l'espera del derbi que es va ajornar a les Forques davant La Jonquera i que es jugarà l'1 de març. Precisament, l'equip d'Àxel Vizuete està demostrant novament una capacitat de gestió dels gols a favor i en contra excepcional. Els fronterers han guanyat els dos últims partits i, com no podia ser de cap altra manera, ho han fet per la mínima i sense encaixar.