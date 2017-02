El MIC estrena aquest any un torneig internacional de bàsquet base a la Costa Brava

El MIC amplia aquest any el seu espai esportiu amb l´organització del primer torneig internacional de bàsquet base, que es celebrarà en diferents poblacions de la Costa Brava entre els dies 13 i 16 d´abril de 2017, coincidint amb el torneig internacional de futbol base, MICFootball. Amb vocació d´esdevenir el torneig mundial del bàsquet formatiu, es preveu que en aquesta primera edició aplegui més de 50 equips de tot el món, que competiran en les categories U16 (cadet) i U14 (infantil), masculí i femení. Les inscripcions continuen obertes a tots els clubs d´aquestes categories que vulguin prendre´n part.

El MICBasketball s´organitza per primer cop. Segons el director del MIC, Juanjo Rovira, "ens fa molta il·lusió fer créixer el projecte MIC més enllà del futbol amb un nou esport base, amb MICBasketball ens marquem el repte de traslladar l'experiència de 17 anys de MIC al món del bàsquet base. Hem crescut amb la filosofia d'enfrontar equips grans i petits a un mateix nivell, i pensem que ara és el moment d'exportar tot això al món del bàsquet". Rovira afegeix que "el MIC continua apostant per la Costa Brava i Girona, territori amb tradició basquetbolística de primer nivell, com a escenari ideal per al bàsquet base".

Aquest nou torneig s´organitza partint de l´experiència de 17 anys d´organització de la Mediterranean International Cup, el torneig internacional de futbol base de referència, que la passada edició va reunir a la Costa Brava més de 250 equips de futbol i prop de 6.000 persones d´arreu del món. El Mundialet de futbol base tindrà, a partir d'ara, també un Mundialet de bàsquet en paral·lel.

El propòsit del torneig és enfrontar el millor del bàsquet base internacional. Així, MICBasketball 2017 comptarà amb la presència d´equips de referència mundial com el Fenerbahçe SK turc, el rus Lokomotiv o el FC Barcelona i el Divina Seguros Joventut de Badalona i Herbalife Gran Canaria representant l´elit del bàsquet estatal, sense oblidar els millor equips del bàsquet femení: l´Spar Gran Canaria, el CB Snatt´s Sant Adrià i el FC Barcelona – Club Bàsquet Santfeliuenc. D´altra banda també hi trobarem escoles destacades de l´Estat espanyol com l´EBG Marc Gasol, el Bomba Basket, l´Ointxe! Arrasate o el CB Islas Canarias, el CEB Girona, el CD Onil, el CB Cervera, el CE Palamós, el Vedruna Palamós, el CB Grifeu, el BC Torroella, etc.

Els partits del MICBasketball 2017 tindran lloc als pavellons municipals de Lloret de Mar, Santa Cristina d´Aro, Sant Antoni de Calonge, Sils, Maçanet de la Selva, Fornells de la Selva, Caldes de Malavella, Vilobí d´Onyar, Vidreres, Palamós i Cassà de la Selva.