Pitu, després del debut: «Ens en sortirem segur amb aquesta actitud»

De mica en mica van debutant tots els fitxatges del mercat d'hivern del Llagostera. Únicament resta per estrenar-se el porter Jon Ander, que per al proper partit al camp de l'Atlètic Balears ja estarà a disposició d'Alsina després de deixar enrere una petita lesió. Amb la samarreta blaugrana ja han jugat Manu Gavilán, Javi Chica, Raúl Fuster i, diumenge passat contra l'Alcoià, qui es va estrenar va ser un vell conegut de la parròquia llagosterenca: Pitu Comadevall. El saltenc va saltar en l'onze inicial i va disputar els 94 minuts del partit davant els valencians. Era el retorn al Llagostera després de mig any al Pune City de la Superlliga índia i, malauradament, va acabar en derrota.

Pitu lamenta l'1-2, un resultat que torna a deixar l'equip d'Oriol Alsina massa a prop dels llocs de descens. Segons el migcampista gironí «estem fotuts pel resultat final, però, pel que fa a entrega, actitud i intensitat de l'equip hem estat molt bé. Per això considera que «tot i la derrota estic content perquè si juguem així, segur que sortirem d'aquesta situació».

La segona derrota de la temporada a casa va arribar després d'un duel dur i incòmode davant el segon classificat. Segons Pitu, «l'Alcoià és un dels rivals més difícils de la categoria per la proposta de joc físic i de pressió que ens va obligar a abusar del joc directe», i va afegir que, tot i això, «ens vam adaptar bé a aquest tipus de joc poc agraït per l'espectador». L'exjugador del Barça, del Girona i del Las Palmas creu que quan un equip es troba en la situació dels llagosterencs, és a dir, a la vora del precipici, «és qüestió de dinàmiques, ja ens va passar la temporada passada quan ens costava molt fer gols i els rivals amb poc ens els feien».

Per la seva ascendència dins el vestidor, tot i l'absència dins d'aquest per l'aventura viscuda en la primera volta al futbol indi, Pitu fa una radiografia de les sensacions que veu a l'equip. Segons el saltenc «estic tranquil perquè veig els companys amb ganes de sortir d'aquesta situació, a més, als entrenaments anem al 100% i dins el vestidor hi regna la unió», afirma el migcampista. La imatge de l'equip oferta el passat diumenge, collant un Alcoià que va acabar jugant amb un home més, va satisfer el blaugrana: «Va ser molt positiu que després de rebre el 0 a 2 no abaixéssim els braços i entréssim dins el partit fent l'1 a 2», va dir un Pitu que, seguint el fil del seu tècnic, no va quedar gens satisfet amb l'actuació del col·legiat Leo Ollo.

«Això dels àrbitres és un tema a part, no sé què hi passa, he marxat mig any a l'Índia, però, quan he tornat he vist que tot segueix igual que abans», va lamentar Pitu. Tot i això admet que «no podem excusar-nos en això i prefereixo quedar-me que vam donar la cara fins al final».

Referent a l'arbitratge del passat diumenge, el tècnic Oriol Alsina va preferir passar de puntetes i no criticar la feina de Leo Ollo. Segons el d'Arenys de Mar, «prefereixo que siguin els periodistes els qui valorin els àrbitres perquè no val la pena parlar malament de ningú». Després va afegir que «entenc que es poden equivocar, però allò que no entenc són els canvis de criteri cap a un costat o altre, per exemple a Rafa Jordà cada vegada li feien falta i li han mostrat targeta per protestar». A més a més, Alsina va lamentar la permissivitat del col·legiat amb el joc de l'Alcoià: «Van fer faltes, perdien el temps quaranta milions de vegades i així és complicat jugar a futbol».