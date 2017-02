Un Barça sense ànima viu un malson a París

El Barça es va estimbar anit, sense contemplacions ni excuses, a París. Va ser un naufragi en tota regla, un malson. Una catàstrofe que deixa els blaugrana virtualment eliminats de la Lliga de Campions quan, tot just, s´obren els vuitens de final. El PSG va fer el que va voler amb l´equip de Luis Enrique, incapaç d´oferir resposta i que encara hauria pogut rebre algun gol més si Ter Stegen no hagués posat un parell de mans salvadores. Un drama.

Sense ritme, sense personalitat, sense recursos, sense l´aparició de les seves estrelles, l´equip català va ser intranscendent davant un pletòric PSG, molt superior en cada línia, sustentat en un enorme Matuidi al mig del camp i amb un Ángel di María autor d´un doblet completat per un gol de Julien Draxler i un altre de Cavani. Passar a quarts queda en mans d´una remuntada heroica, i fins ara inexistent en cap competició europea (mai ningú ha superat quatre gols en contra).

És la tercera vegada que al Barça li endossen una golejada d´aquesta mida a la Lliga de Campions. La va provar a la final del 94 contra el Milan i en les semifinals de 2013 davant del Bayern de Munic. Ahir, el del PSG va ser un triomf sense contemplacions, amb una enorme superioritat dels locals, que van anestesiar el trident, van adormir Messi i van convertir el Barcelona en un equip menor.

Van tornar a l´onze de Luis Enrique Andrés Iniesta i Sergio Busquets, però van mostrar que encara no estan al nivell que exigeix un duel d´aquestes característiques. En el duel tàctic, Emery va apostar per centrar les seves canonades a la banda dreta del Barça. Per aquí va desgastar els de Luis Enrique, que havia optat per cobrir Sergi Roberto amb André Gomes en lloc d'´apostar per Ivan Rakitic.

Només Ter Stegen va mantenir el Barcelona viu. Amagats en les cordes, els de Luis Enrique estaven a mercè dels cops del rival. El primer va arribar de falta, una clara que li va fer Umtiti a Draxler en la vora de l´àrea i que Di María va aprofitar als 18 minuts amb un Suárez que va ajupir el cap a la barrera quan no devia. Era el primer gol de falta que aconseguia l´exmadridista a la màxima competició europea.

El domini de l´equip parisenc tenia el seu premi i el Barça trontollava. Va tirar d´orgull l´equip català, més d´urpa que de qualitat per equilibrar el joc, per trepitjar l´àrea del seu rival i treure els seus primers cops. Suaus, mansos, gairebé amistosos el dia dels enamorats. Només André Gomes va disposar d´una clara oportunitat d´igualar el partit, però el portuguès no va saber aprofitar una genial passada de Messi que el va deixar cara a cara amb Trapp, al qual va disparar al cos. Va ser un miratge, un intent fatu d´armar el braç ofensiu blaugrana que va deixar descuidada la defensa, a disposició dels xuts locals.

Quan faltaven 5 minuts per al descans, Messi va perdre una pilota davant Rabiot a la zona perillosa i el parisenc, com una exhalació, va encertar a servir a un Verratti, que va veure sol Draxler a la banda dreta. L´alemany, que debutava amb el PSG a la Lliga de Campions, no va tenir pietat del seu compatriota Ter Stegen.



Un bany sense excuses

No va canviar el guió a la represa. O, si ho va fer, va ser per empitjorar encara més la versió del Barça.

Al minut 55 va tornar a colpejar Di María, que es va acarnissar amb els jugadors del Barcelona, els seus rivals històrics d´abans, de quan militava al Reial Madrid. L´argentí va rebre la pilota a 20 metres de la porteria, va amagar la passada i es va inventar una rosca que va trobar una esquadra de Ter Stegen (3-0).

Ja res semblava que podia ser pitjor per al Barça, però faltava el gol de Cavani, que no es perd una cita amb el gol i no anava a fer-ho en una nit màgica en la qual, a més, festejava els seus 30 anys.

El 4-0 final deixa el Barça virtualment eliminat de la Lliga de Campions. Només el somni d´una nit heroica pot mantenir la il·lusió. El joc no convida precisament a l´optimisme, ni a Europa ni a la Lliga. La Copa pot ser aquest any l´únic, i trist, consol.