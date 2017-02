Els jugadors del Barça fan pinya al voltant del discutit tècnic Bartzokas

Els jugadors del Barcelona Lassa van fer pinya ahir entorn del seu entrenador, el grec Georgios Bartzokas, i van desmentir haver mantingut una reunió en les últimes hores per demanar al club la destitució del tècnic.

«Jo en aquesta reunió no hi era i li he preguntat a altres companys i m'han dit que tampoc hi eren», va ironitzar el capità del Barça, Juan Carlos Navarro, abans de posar-se seriós i desmentir el complot: «És totalment fals», va emfatitzar.

Els jugadors blaugrana que van atendre ahir a la tarda els mitjans de comunicació amb motiu de la disputa de la Copa del Rei estaven al corrent d'aquesta informació, que havia publicat en el seu compte de Twitter un periodista israelià. Tots els que van ser interrogats per aquesta qüestió van negar la notícia.

Més molest i parc en paraules es va mostrar el pivot Ante Tomic. «Nois, això és una ximpleria. Això no mereix ni que ho llegiu», va respondre abans de donar per acabada l'entrevista, subratllant que veia opcions de guanyar la Copa.

L'escorta Petteri Koponen es va estimar més treure-li importància. «Quan ho vaig llegir vaig pensar però de què va tot això? Estem en una mala situació i per això hi ha molts rumors», va destacar.

El Barça arriba a la Copa en una crisi de resultats alarmant, sobretot a l'Eurolliga, on pràcticament ha dit adèu a la disputa dels play-off. A Vitòria l'equip blaugrana hi debutarà divendres (21.30) jugant contra l'Unicaja. La Copa arrenca demà amb el Baskonia-Tenerife i el Madrid-Andorra.