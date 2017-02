L'Uni s'acomiada d'Europa

Tres dies després del dur cop que va ser perdre la final de Copa a Fontajau davant el Perfumerías Avenida, l'Spar Citylift Girona ha quedat eliminat avui de l'Eurocup després de perdre per un contundent 85-54 a la pista de l'AGÜ Sport turc que no li ha donat cap opció. Les gironines havien de perdre de menys de vuit punts per accedir als quarts de final de la competició, però el potent equip de Kayseri, liderat per Chelsea Gray (23 punts) i la veterana pivot belga Anna Wauters (15 punts i 11 rebots), ha premut l'accelerador de sortida. L'Uni ha pogut respondre bé al primer, passant del 8-0 al 14-11 del final del primer quart, però Chelsea Gray ha protagonitzat una estrebada en el segon per arribar al descans amb l'AGÜ Spor guanyant de 14 (38-24).

Després del descans, el partit s'ha tornat absolutament negre per a l'Uni. En un moment, les turques, amb un cinc titular que acumula trenta temporades d'experiència a la WNBA, han deixat el partit sentenciat amb una brillant Chelsea Gray que, a diferència del que havia passat en l'anada, avui sí que ha pogut superar Jordana en el seu duel particular. Al final del tercer quart, l'AGÜ Spor ja guanyava per més de trenta punts (74-41) i els últims deu minuts han estat intranscendents.

Com ja havia passat en el partit d'anada a Fontajau, la lituana Kristina Alminaite ha estat la millor de l'Uni amb 12 punts i 8 rebots.