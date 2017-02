Premis Laureus Bolt i Biles, els millors de l'any

El velocista jamaicà Usain Bolt i la gimnasta nord-americana Simone Biles van rebre els Premis Laureus al Millor Esportista de l´Any aquest dimarts a Mònaco, on també es va guardonar un altre nord-americà, el nedador Michael Phelps –el més llorejat esportista olímpic– i l´últim campió mundial de Fórmula 1, l´alemany Nico Rosberg. Bolt, de 30 anys, plusmarquista mundial de 100 i 200 metres, vuit vegades campió olímpic i amb onze títols mundials, considerat el millor velocista de tots els temps, va recollir per quarta vegada el Laureus, en una Gala a la qual hi van assistir el cap de estat monegasc, el Príncep Albert, i la seva dona, la Princesa Charlene.