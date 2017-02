La vida continua a Turquia

Tres dies després de la derrota a la final de Copa, l'Spar Citylift Girona afronta avui un nou repte molt complicat a Kayseri: fer bons els vuit punts de renda de l'anada per eliminar el potent AGÜ Spor i clasificar-se per als quarts de final de l'Eurocup.

La majoria d'entrenadors solen explicar que després d'una derrota el millor és tornar a competir al més aviat possible. I la veritat és que l'Uni ha tingut poc temps per lamentar-se després de quedar-se a un pas de guanyar la primera Copa de la seva història perdent contra el Perfumerías Avenida davant més de 4.200 persones diumenge a Fontajau. Ben poques hores després de veure-les amb els ulls plorosos sobre el parquet de Fontajau, dilluns al matí, les jugadores van començar el viatge cap a Kayseri on aquesta tarda, 17.00 hora catalana, es tornaran a trobar amb Chelsea Gray, Ann Wauters, Tanisha Wright? Amb la Copa pel mig, el partit d'anada sembla una història antiga, però la realitat és que avui fa només una setmana l'equip d'Èric Surís va fer el que va ser un del seus millors, si no el millor, partit de la temporada derrotant l'AGÜ Spor per vuit punts (71-63).

«És evident que la derrota i, sobretot el fet de jugar una competició com la Copa, implica un desgast tant físic com anímic, però hem de passar pàgina i pensar en el proper partit com hem fet tota la temporada», raona Èric Surís, que té molt clar que l'Uni ha d'intentar passar l'eliminatòria: «no hem de pensar en els vuit punts, hem de marcar-nos l'objectiu de competir els 40 minuts sense que ens treguin del partit».

La setmana passada, Noemí Jordana va aconseguir frenar una base, Chelsea Gray, que, com a mínim, té el mateix talent que Sílvia Domínguez, que la va martiritzar diumenge. I molt més que Roselis Silva, de l'Araski, que dissabte semblava una jugadora de la WNBA. L'experiència de jugadores com Jordana, o Leo Rodríguez, será clau perquè avui, tot i admetre la dificultat que comporta defensar vuit punts contra un equip tan potent com les turques, l'Uni demostri caràcter oblidant-se de les llàgrimes de la Copa i sigui competitiu a Turquia.

A la retina de les jugadores no ha de seguir pesant el parcial de 17-0 que els va clavar l'Avenida en el tercer quart de la final de Copa, sinó el gran partit que va fer Kristina Alminaite davant un mite del bàsquet com Wauters en el partit d'anada o la determinació per encarar la cistella que van tenir Haley Peters o Ify Ibekwe davant jugadores WNBA com Lara Sanders o Jelena Dubjlevic. L'AGÜ Spor és un equip pensat per guanyar títols, amb un cinc titular que està a l'abast econòmicament de pocs equips europeus (ni l'Avenida el podria pagar), i que no seria cap sorpresa que aconseguís remuntar els vuits de Fontajau en el partit d'aquesta tarda.

A l'altre costat de la moneda, però, el premi per passar ronda també és molt llaminer per a l'Uni Girona: ser un dels quatre millors entre els 32 equips que van començar l'Eurocup i jugar els quarts de final contra un rival que vindrà directament de l'Eurolliga. Un lloc a les rondes decisives que l'AGÜ Spor considera seu i que no posarà gens fàcil a l'Uni prendre-li. «Ells portaran el partit al límit en molts aspectes i haurem d'intentar que no ens aconsegueixin treure del partit», avisa Surís, que, recordant les constants protestes del cos tècnic turc en el partit de Fontajau, espera que «els àrbitres no es deixin intimidar».

Sense temps per descansar, l'Uni tornarà dijous a Girona i l'endemà, divendres, marxarà a Zamora per reprendre dissabte la competició de Lliga Femenina.