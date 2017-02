Una apendicitis deixa el Barça sense Navarro per afrontar la Copa

L'escorta del Barcelona Lassa Juan Carlos Navarro va ser operat ahir amb èxit d'una apendicitis aguda a l'Hospital de Barcelona. El jugador estarà aproximadament un mes de baixa i es perdrà, per tant, la Copa del Rei, que l'equip blaugrana disputarà aquest cap de setmana a Vitòria. Demà, divendres, l'equip blaugrana s'enfronta a l'Unicaja Màlaga en quarts de final. El tècnic del Barça, Georgios Bartzokas, es despertava ahir amb una altra mala notícia, la inesperada baixa a la Copa del seu capità, que s'uneix a les ja segures del pivot Shane Lawal i l'escorta Pau Ribas i les probables de l'ala-pivot Justin Doellman, l'escorta Brad Oleson i el base Alex Renfroe. «Això de Navarro és un altre problema afegit a la nostra difícil situació. Perdem un dels nostres millors homes, al nostre jugador més experimentat, perquè si algú coneix aquest torneig és Navarro», es lamentava el preparador grec.

Un altre dels jugadors importants del Barça, Víctor Claver, va dir ahir que la baixa de Juan Carlos Navarro, els ha afectat «molt anímicament». El valencià va insistir que el capità «és molt important dins de l'equip, encara que no tingui la responsabilitat que tenia en anys anteriors», però va comentar que és un jugador que podria haver estat «determinant a la Copa del Rei», per la qual cosa la seva baixa «es notarà molt».

«Sabem com hem de jugar contra l'Unicaja», va indicar Claver, que va explicar que «és un equip molt agressiu en defensa que quan les coses no van bé, es fica en els partits a força defensa i de robar pilotes» i va fer èmfasi que han d'estar «centrats». El jugador barcelonista va opinar que serà «dur perquè són tres partits en tres dies i amb baixes es fa més difícil». «Els que estem bé haurem de fer una mica més, però tot l'any està sent així; cada setmana passa alguna cosa i ens hem de mentalitzar i estar molt concentrats», va assenyalar el valencià. Víctor Claver va incidir que cal «treure el caràcter» com van fer «fa un parell de setmanes davant el Baskonia» i que han de «mantenir la mentalitat de no tirar la tovallola malgrat les circumstàncies».

Víctor Faverani, per la seva banda, va dissipar els dubtes sobre el seu esquinç de turmell i va confirmar que estarà a punt per al partit de quarts de final davant l'Unicaja de Màlaga. El pivot brasiler va assegurar que tot i haver jugat fa poc contra l'Unicaja han d'afrontarel partit de demà com si fos «la primera vegada» que juguen contra els malaguenys.