L'Avenida paga el desgast de la Copa i perd a la pista del Bourges

Tres dies després de guanyar la Copa a Fontajau, el Perfumerías Avenida va perdre ahir França davant el Bourges (69-63) i es jugarà el tercer lloc del Grup B de l'Eurolliga femenina de bàsquet la propera setmana davant el NadezhdaOrenburg rus que entrena Roberto Íñiguez. Tot i que el conjunt castellà està pràcticament classificat per als quarts de final de l'Eurolliga, el partit d´ahir era bàsic per assentar-se en el tercer lloc i evitar un encreuament contra el Dynamo de Kursk de Lucas Mondelo, un dels principals candidats a guanyar la competició europea. Però ahir el Perfumerías Avenida no va aconseguir estar còmode al pavelló francès de Bourges, a excepció de l'últim quart, en què va remuntar i va escurçar el desavantatge. La nord-americana Alexander, amb 10 rebots i 16 punts, o l'efectivitat de Tanqueray, amb 12 punts, van impedir que l'equip que entrena Miguel Ángel Ortega, en el qual van brillar ahir Adaora Elonu i Krissi Givens, amb 14 i 15 punts, respectivament, remuntessin el partit. Ahir Domínguez es va quedar en set punts.