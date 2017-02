El Madrid encarrila la seva classificació contra el Nàpols

El Madrid va encarrilar els vuitens de final de la seva competició preferida, la Lliga de Campions, trobant el premi al plantejament valent amb pressió alta de Zinedine Zidane, per remuntar amb contundència el gol inicial del Nàpols i mostrar, després d'un esforç titànic, credencials de campió.

El duel va respondre a les expectatives en un Bernabéu amb ambient de nit europea, sense espai per als retrets i només per l'alè. Un partit en estat d'efervescència continu, sense pausa, a un ritme endimoniat. Amb pressió alta del Reial Madrid per anul·lar les virtuts del Nàpols. Verticalitat italiana acceptant el duel amb valentia, amb l'impuls moral de la xerrada d'un mite com Diego Armando Maradona al vestidor.

Després de diues arribades del Nàpols a la contra que avisaven KeylorNavas que havia d'estar despert a les sortides va arribar el gol italià, en què una mala sortida de pilota va sortir molt cara. Varane fora de zona, Ramos sense condicions per arribar a tancar, Keylor un altra vegada descol·locat. Ho va veure Insigne, que va castigar l'error sense necessitat d'avançar. El seu xut llunyà es va colar a la porteria blanca sense que l'estirada de Navas pogués impedir-ho. Carvajal, que va signar ahir un partit per emmarcar, culminava una pujada amb una passada de luxe amb l'exterior mesurada al cap de Benzema que estenia el seu idil·li amb la Lliga de Campions-. La reacció ràpida havia arribat en deu minuts. Amb empat a 1 es va arribar al descans.

La segona part seria decisiva en el desenllaç del duel. El Nàpols no va especular i la seva valentia va ser castigada amb duresa. En defensa no manté el nivell de la resta de l'equip i s'arrisca amb una línia avançada que el Reial Madrid va destrossar. Toni Kroos i Casemiro van marcar dos bons gols en xuts des de fora de l'àrea i, encara que Benzema i Cristiano Ronaldo podrien haver fete el quart gol, el Madrid va acabar donant per bo un 3-1 que el deixa molt a prop de passar a la següent eliminatòria de la Lliga de Campions.