Viñales domina amb autoritat la segona jornada a Philipp Island

El pilot espanyol Maverick Viñales (Yamaha) ha estat el gran dominador de la segona jornada de tests de pretemporada de la categoria de MotoGP que s'està duent a terme fins aquest dijous al circuit australià de Phillip Island, i ha tornat a demostrar que es troba a gust sobre la 'M1'.

El gironí, que va ser el més ràpid l'any passat en aquestes proves en el traçat oceànic, una pista que li agrada força i en què acostuma a mostrar-se sempre molt ràpid. El de Roses segueix deixant clar dia a dia que pot ser candidat al títol i ha millorat ostensiblement respecte al primer dia en el qual va governar un Marc Márquez (Repsol Honda) que aquest cop no ha pogut seguir el seu compatriota.

Viñales amb prou feines havia aconseguit baixar de la barrera de l'1:30 el primer dia, i s'havia quedat a gairebé mig segon del de Cervera, però ha elevat el seu nivell 24 hores després per millorar en un segon i ser l'únic a baixar de l'1:29 amb 1:28.847. Fa un any, amb la Suzuki, va dominar els tests a Phillip Island amb 1:29.131.

Per darrere s'hi ha situat l'actual campió, que també ha millorat respecte a aquest dimarts, però no tant com el de Yamaha. Márquez ha abaixat el seu temps, però aquest cop ha estat ell qui s'ha quedat a gairebé mig segon de distància del seu rival. Malgrat tot, el de Cervera ha treballat molt a la pista, ha fet més de 100 voltes, i ha aconseguit el seu millor crono a l'inici (volta 20), encara que poc després l'ha cedit a Viñales.

El 'top 5' del dia l'han completat el britànic Cal Crutchlow (Honda), guanyador l'any passat de la cursa i que ha quedat molt a prop de Márquez, l'espanyol Álvaro Bautista (Ducati), que ha millorat gairebé segon i mig el seu temps d'aquest dimarts, i l'italià Andrea Dovizioso (Ducati).

La Desmosedici oficial del transalpí ha estat la millor de la jornada un cop més, ja que l'espanyol Jorge Lorenzo ha continuat amb la seva adaptació i s'ha tornat a quedar lluny, quinzè (1:30.197), encara que gairebé mig segon més ràpid que dimarts. El balear s'ha centrat principalment en la posada a punt de la seva muntura.

Destacables han estat la sisena posició de l'Aprilia d'Aleix Espargaró, que ha estrenat un nou carenat, i la novena del 'rookie' Alex Rins (Suzuki), que ha superat el seu company Andrea Iannone en 145 mil·lèsimes, mentre que Dani Pedrosa (Repsol Honda), per culpa de la febre, només ha pogut rodar 40 voltes per acabar setzè.

Per la seva banda, l'italià Valentino Rossi (Yamaha), segon aquest dimarts després de Márquez, ha tancat aquest segon dia a la vuitena plaça a 827 mil·lèsimes del seu company d'equip, i ha reduit el seu temps únicament en 9 mil·lèsimes.

A més, segons ha informat motogp.com, la Direcció de Cursa ha donat permís als pilots per gaudir de 15 minuts abans de l'inici de sessió per practicar les sortides, una pràctica que es repetirà en el futur.