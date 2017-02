Cap a Belgrad passant primer per Salamanca

Ningú dubta que, si no hi ha cap contratemps extraesportiu o en forma de lesió, el primer cap de setmana de març, Esther Guerrero i Adel Mechaal seran a Belgrad disputant el Campionat d'Europa en pista coberta. Els dos tenen la mínima i la millor marca espanyola de l'any –Guerrero, 2:01.72 en 800 metres i Mechaal, 7:48.39 en 3.000–, però, per normativa, el camí cap a Belgrad passa aquest cap de setmana per Salamanca. Allà, Guerrero i Mechaal buscaran dos nous títols de campions d'Espanya –en el cas de la banyolina, seria el tercer seguit; i en el del palamosí, també el tercer, o el quart, després de l'espectacular doblet del 2015 amb 1.500 i 3.000 (aquest any tornarà a doblar)–, però, amb la xarxa de seguretat que, segurament, si fallen a Salamanca la federació espanyola els portarà a Belgrad gràcies a uns 2:01.72 i 7:48.39 que, ara mateix, no estan a l'abast de gaires més atletes de l'estat. En el cas dels 800 femení, de cap més.

La representació gironina a Salamanca es completarà amb Tamara Del Río (cinquena millor marca espanyola de l'any en heptatló); la germana petita d'Esther Guerrero, Marina, en 1.500; i la velocista gironina del GEiEG Paula Llistosella, en 60 i 200 metres llisos. Les finals amb aspiracions gironines a podi seran demà, dissabte, en els 3.000 metres masculins (20.20 h); i diumenge, els 1.500 masculins (12.45 h) i els 800 femenins (13.00 h). Les cinc proves del pentatló, amb Tamara del Río, es disputaran totes dissabte amb la cerimònia de podi programada per a les 20.20.

L'espectcular cursa de la banyolina a Boston del 27 de gener –amb un 2:01.72 que en el seu moment va ser la millor marca mundial i que, ara per ara, només han superat vuit atletes europees (tan sols dos per sota del 2:01)– han permès Guerrero planificar la seva participació a Belgrad amb molta calma. Des de Boston només ha corregut el míting de Sabadell, va fer uns també molt destacables 2:02.38, a més dels 400 en el Campionat de Catalunya i de fer de llebre en un 1.500 a València. I, fins a Belgrad, només correrà el campionat d'Espanya d'aquest cap de setmana i, segurament, els 1.000 metres de la setmana vinent a Gallur, on Dibaba vol batre el rècord del món. Sense teòrica rival en el Campionat d'Espanya –la segona millor marca de l'any a Espanya és 2:04.70 (Romero) i la tercera, 2:07.70 (Bonilla)–, Esther Guerrero i el seu entrenador, Joan Lleonart, estan centrats a preparar la cita de Belgrad. Allà, si vol estar a la final, haurà de superar un repte desconegut per a ella: córrer tres dies seguits a alt nivell: sèries, semifinals i final. En un campionat d'Espanya, Guerrero es classifica per a la final corrent amb més de 2:10, menys desgast, i a nivell internacional (Mundial de Pequín, Europeu d'Amsterdam i Jocs de Rio) no ha pogut córrer mai una final.

D'un talent immens com el d'Adel Mechaal sempre es pot esperar el millor. El palamosí, que ara s'entrena a la Blume de Madrid, va ser sancionat per la IAAF fins a finals d'any per l'acusació, que sempre ha negat, de no presentar-se a tres controls antidopatge. Just abans del míting de Sabadell, però, Mechaal va aconseguir una suspensió cautelar que li va permetre córrer, i guanyar, amb una gran marca de de 7:48.39. Mínima per a Belgrad, millor marca espanyola de l'any i quarta a nivell europeu.

A Salamanca, Mechaal buscarà el títol en 3.000 metres, la segona millor estatal és sis segons més lenta, però també correrà en els 1.500. Una distància en què el palamosí encara no ha disputat cap cursa aquest any i on no seria gens d'estranyar que també lluités per la victòria a a Salamanca. El seu gran rival serà Marc Alcalà, vigent campiò estatal i millor marca espanyola de l'any amb 3:39.99. Si aconseguís el doblet, Adel Mechaal tornaria a silenciar els seus crítics repetint l'històric doblet del 2015. Una gesta que no es veia en l'atletisme espanyol des que ho va fer Gregorio Rojo, posteriorment entrenador de Reyes Estévez, el 1945.