El Madrid i el Baskonia, a semifinals

El Reial Madrid, que va patir més del que s'esperava per derrotar el Morabanc Andorra (99-93), i el Baskonia, que va superar un combatiu Iberostar Tenerife (90-81), es van classificar per a la primera semifinal de la Copa del Rei que acull la ciutat de Vitòria. Els madridistes van superar els andorrans a la pròrroga, a la qual van arribar gràcies a un agònic triple de Randolph, que va tenir una gran actuació amb 25 punts, tot i que es va veure superat en anotació per Shermadini, absolutament imparable amb 27 punts.